Kalp damar hastalığı, diyabet ve kanser riskini artırıyor! İç organ yağlarından 8 adımda kurtulun

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3- Proteinlere ​​yer verin Proteinlerin sindirimi yavaştır kan şekerindeki ani yükselmeleri engeller. Ayrıca uzun süre tok tutar, atıştırma isteğini ve aşırı yemeyi önler. Proteinler en yüksek termik etkiye sahiptir, yani vücut onu sindirirken daha fazla kalori yakar.

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4- İşlenmiş gıdaları azaltın İşlenmiş gıdalar kronik iltihaba neden olur ve hastalıklara kapı açar. Ayrıca, sizi bağımlı hale getirmek için tasarlanmışlardır. Şekeri kesmek ise vücudunuzu ve yaşam tarzınızı değiştirmeye yönelik en büyük adımdır.