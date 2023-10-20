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        Haberler Sağlık Kalp damar hastalığı, diyabet ve kanser riskini artırıyor! İç organ yağlarından 8 adımda kurtulun

        Kalp damar hastalığı, diyabet ve kanser riskini artırıyor! İç organ yağlarından 8 adımda kurtulun

        İç organ yağlanması; kalp damar hastalığı, diyabet ve birçok kanser türü için büyük bir risk faktörüdür. Peki, bu kadar tehlike arz eden iç organ yağlanmasından kurtulmak mümkün mü?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 09:51 Güncelleme: 20.10.2023 - 09:51
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        Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin birçok hastalığa davetiye çıkaran iç organ yağlarından kurtulmanın yollarını paylaştı. İşte iç organlarınızdaki yağlardan kurtulmak, sağlığınızı düzeltmek ve yaşam kalitenizi artırmak için 8 adımlık yol haritası…

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        1- Hareket etmeye başlayın

        Hareket etmek için illaki maraton koşusuna ihtiyaç yok. Sadece düzenli bir şekilde yürümek de yeterli olacaktır. Yürümek kalori harcamanızı sağlar, sindirime yardımcı olur ve açlık hormonunu (ghrelin) düşürerek iştahı baskılar. Ciddi çaba gerektirmez ve her yerde yapılabilir. Daha etkili olmasını isterseniz ağırlık antrenmanı da yapabilirsiniz.

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        2- Beslenme penceresi oluşturun

        Sürekli çalışan bağırsakların da dinlemeye ihtiyacı vardır. Aralıklı açlık iltihaplanmayı azaltmaya, gece atıştırmalarını ve aşırı yemeyi önlemeye yardımcı olur. Açlık sürenizi 12 saat ile başlatın ve kolaylaştıkça uzatın.

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        3- Proteinlere ​​yer verin

        Proteinlerin sindirimi yavaştır kan şekerindeki ani yükselmeleri engeller. Ayrıca uzun süre tok tutar, atıştırma isteğini ve aşırı yemeyi önler. Proteinler en yüksek termik etkiye sahiptir, yani vücut onu sindirirken daha fazla kalori yakar.

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        4- İşlenmiş gıdaları azaltın

        İşlenmiş gıdalar kronik iltihaba neden olur ve hastalıklara kapı açar. Ayrıca, sizi bağımlı hale getirmek için tasarlanmışlardır. Şekeri kesmek ise vücudunuzu ve yaşam tarzınızı değiştirmeye yönelik en büyük adımdır.

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        5- Alkolü azaltın ve kesin

        Alkolden alınan boş kaloriler doğrudan bağırsağa geçer. Ayrıca, alkol östrojeniktir yani testosteronu düşürür ve östrojeni arttırır, yağ yakımını daha da zorlaştırır. Vücudunuzu değiştirmek konusunda ciddiyseniz, alkolü bırakmak çok büyük bir adımdır.

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        6- Direnç egzersizi yapın

        Kas metabolik olarak en aktif dokudur. Kas oluşumunu sağlamak, gün boyunca daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda kan şeker seviyelerini de düzenler. Kan şekeri düzenli olursa vücut depolanmış yağları daha etkili bir şekilde yakabilir.

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        7- Stresi yönetin

        Kronik stres, kan şekeri yükseltir ve insülin dengesizliğine neden olur. Aynı zamanda stres duygusal açlık, inflamasyon ve kötü sindirime zemin hazırlar.

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        8- Uyku

        Yetersiz uyku, leptini (tokluk hormonu) düşürürken ghrelini (açlık hormonu) artırır. Bu kombinasyon: daha kötü karar verme, daha yüksek stres ve aşırı yemenin en ciddi nedenidir. Yetersiz uyku kan şekerinin yüksek seyretmesine yol açarak insülin duyarlılığını azaltır.

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        Bel çevresi genişlemesini ve viseral yağlanmayı normalleştirmeyin.

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        Sağlıklı yaşam bir bütündür ve bütünün parçalarını bir araya getirmek en büyük görevimizdir.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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