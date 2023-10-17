Sonuçta düşüncelerimizin ve fiziksel sağlığımızın karmaşık bir şekilde bağlantılı olduğu açıktır. Psikosomatik hastalıkların ardındaki bilimi ve ölüm korkusunun sağlığı nasıl etkilediğini keşfederek düşüncelerimizin bedenlerimizin gerçeklerini nasıl şekillendirdiğini daha iyi anlayabiliriz.

Psikosomatik hastalıklar stres, kaygı veya duygusal sıkıntı gibi psikolojik faktörlerden kaynaklanan fiziksel durumlardır. Healthline 'a göre çalışmalar, psikolojik sıkıntının çeşitli fiziksel sağlık sorunlarını nasıl tetikleyebileceğini veya kötüleştirebileceğini sürekli olarak göstermiştir. Örneğin, Dünya Gastroenteroloji Dergisi' nde yayınlanan 2014 araştırması, IBS'li hastaların sıklıkla yüksek düzeyde kaygı ve stres sergilediğini ve bunun da semptomlarını kötüleştirebileceğini vurguladı .

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Ayrıca psikosomatik hastalıklar da kalbimizi etkileyebilir. Circulation'da yayınlanan 2021 araştırmasına göre stres, anksiyete ve depresyon gibi olumsuz psikolojik faktörler, kardiyovasküler hastalık (KVH) geliştirme riskimizi artırabilir.

Buna karşılık iyimserlik, dayanıklılık ve sosyal destek gibi olumlu psikolojik faktörler hastalığa yakalanma riskimizi azaltabilir.