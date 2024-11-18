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        Haberler Televizyon 'Kalpazan'da paralar Adem'den, şarkısı Remzi'den - Magazin haberleri

        Paralar Adem'den, şarkısı Remzi'den

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kalpazan'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde 'Adem'in dönüşümü konuşulacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 14:21 Güncelleme: 18.11.2024 - 14:22
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        Paralar Adem'den, şarkısı Remzi'den
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        SHOW TV’nin beğeniyle izlenen, yapımcılığını Saner Ayar’ın yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi 'Kalpazan'ın bu akşam yayınlanacak 5'inci bölümünde Adem’in dönüşümü konuşulacak. Bölümün renkli anlarına ise Ramiz’in hit rap parçası 'Para' eşlik edecek.

        Sahnenin yüksek temposuna ve gerilimine çok uyan parça, dizinin takipçilerinin dikkatini çekerek sosyal medyada kısa sürede beğeni topladı. Aksiyon dolu bir atmosferin hüküm sürdüğü bölüm şimdiden merak uyandırdı.

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        Güçlü kadrosu, etkileyici hikayesi ile 'Kalpazan' bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.

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