'Kalpazan'ın, 7'nci bölümünden 1'inci tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kalpazan'ın, merakla beklenen 7'nci bölümünden 1'inci tanıtım yayınlandı
SHOW TV'de ekrana gelen ve O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizi 'Kalpazan'ın, merakla beklenen 7'nci bölümünden 1'inci tanıtım yayınlandı.
'Kalpazan' dizisinin kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda), Gurur Altınpınar (Mesut), Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
'Kalpazan'ın yeni bölümüyle pazartesi akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!
'Kalpazan'ın, 7. Bölüm 1. Tanıtımı;