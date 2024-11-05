'Kalpazan', izleyicileri yine ekran başına topladı
SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Kalpazan' dün akşam üçüncü bölümüyle ekranlara geldi
SHOW TV’nin O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği ‘Kalpazan’ dizisi, dün akşam üçüncü bölümüyle ekrana geldi. İlgiyle izlenen 'Kalpazan', izleyicileri yine ekran başına toplarken sosyal medyada bir kez daha övgü dolu yorumlar aldı.
Bölüm #Kalpazan etiketi ile 4 saat 30 dakika boyunca X’te TT listesinde kaldı.
Dizinin üçüncü bölümü; ABC1 20+’da 5.34 izlenme oranı 12.88 izlenme payı, Total’de 4.69 izlenme oranı 12.76 izlenme payı, AB grubunda ise 4.25 izlenme oranı 11.90 izlenme payı elde etti.
'KALPAZAN’IN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
"YA BENİM İÇİN PARA BASACAKSINIZ, YA ÖMÜR BOYU HAPİSE GİRECEKSİNİZ!"
Mesut’un ölümünden sonra polis çevirmesinde durdurulan Kartal ve Adem büyük bir panik yaşarken, polis memurunun bagajı açmak istemesiyle gerginlikleri arttı. Polis memurunun Adem’i önceden tanımasından dolayı bu durumu ucuz atlattılar. Adem’in aklına ailesiyle birlikte Norveç’e kaçma fikri geldi. Adem ile Canan’ın barışma konuşması izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Ayşe’nin Fuat komiser ile tartıştığını duyan Kartal olaya müdahale ederken Ayşe, Kartal’ı sevgilisi olarak tanıttı. Bu olayla birlikte Fuat ve Kartal’ın arasındaki gerginliğin daha da artacağının sinyalleri verildi.
Kartal, Ayşe’nin imdadına yetişti;
Adem ve Kartal para basmaya devam ederken o paraları sisteme sokabilmek için babalarını da dâhil etti. Adem, Canan’a hayalindeki evi tutarak sürpriz yaptı. Canan, hayalindeki evin daha da güzeline kavuştu ve mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.
Adem’den Canan’a ev hediyesi;
Kartal, Ayşe’yi bulduğu doktora gitmesi için ikna etti. Doktor, Ayşe’nin yürüyememesinin sebebinin psikolojik olduğunu söyledi. Ayşe uyurken, kızı annesine yardımcı olabilmek için evi toplamaya başladı. Bu sırada balkondan alt kattaki demire örtü düşürdü. Balkondan sarkıp örtüyü almak isteyen Duru düşme tehlikesiyle izleyicilerin yüreklerini ağızlarına getirirken, Ayşe bir anda korkuyla ayaklanıp kızını kurtardı.
Ayşe ayağa kalktı;
Kartal ve Adem, Orhan’ın evindeyken polis geldi ve Kartal hakkında gözaltı kararı olduğunu söyledi. Bunun ardından Adem para bastıkları yeri boşaltmaya başladı. Canan, Arda’nın dedesiyle üçkağıtçılık yaptığını öğrenince Adem’e sinirlendi. Adem, ailesinin Canan tarafından kabul görmemesine ilk defa dayanamayıp tüm içinde biriktirdiklerini açığa döktü. Canan’ın ailesinin yaptıklarını tek tek söyleyen Adem’in tepkisi ikili arasında büyük bir krize neden oldu. Adem evliliklerini bitirecek bir konuşma yapıp evden ayrıldı.
Adem ile Canan’ın aile tartışması;
Fuat’ın kamera kayıtlarını ortaya çıkarmasıyla Ayşe, kazaya sebep olan kişinin Kartal olduğunu öğrendi. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Ayşe’nin Kartal’a olan tüm güveni kayboldu ancak buna rağmen şikayetçi olmayacağını söyledi. Ayşe şikayetçi olmasa da Kartal’ı kendisinin araştırıp, peşinin bırakmayacağının sinyallerini verdi.
Kartal karakolda Ayşe’nin sorgusunda;
MESUT’UN ÖLMEDİĞİNİN ORTAYA ÇIKMASI BÖLÜME DAMGASINI VURDU
Adem, Arda’dan uzak durmayan babasına tüm öfkesini kustu. Sinirden gözü dönen Adem balyozla babasına vuracakken Kartal son anda yetişti. Adem ve Kartal, İtalya’ya gemiyle kaçmayı planlarken polis tarafından Mesut’u öldürmekten dolayı tutuklandılar. Fakat polislerin Bulgari Bayram’ın adamları olduğu ortaya çıktı. Bulgari kendi için para basmalarını istedi aksi halde yaptıkları tüm suçları polise şikâyet edeceğini söyledi. Final sahnesinde ise Mesut’un ölmediğinin ortaya çıkması bölüme damgasını vurdu ve izleyicileri merak içinde bıraktı.
Bayram, Adem ile Kartal’ı kaçırdı;
İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI
Yayınlanan tanıtımda Bulgari Bayram, Adem’i tehdit ederek para bastırmaya çalışırken Ayşe de peşlerine düşüyor. Canan, Kartal’dan Adem’e bir daha yaklaşmamasını istiyorken Ayşe’nin para bastıkları yeri buluyor olması yeni bölümde neler olacağına dair heyecanı artırıyor.
İşte 'Kalpazan'ın 4. Bölüm Tanıtımı;
'Kalpazan' dizisinin kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda) ve Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
'Kalpazan' yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!