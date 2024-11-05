'Kalpazan', izleyicileri yine ekran başına topladı

SHOW TV’nin O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği ‘Kalpazan’ dizisi, dün akşam üçüncü bölümüyle ekrana geldi. İlgiyle izlenen 'Kalpazan', izleyicileri yine ekran başına toplarken sosyal medyada bir kez daha övgü dolu yorumlar aldı.

Bölüm #Kalpazan etiketi ile 4 saat 30 dakika boyunca X’te TT listesinde kaldı.

Dizinin üçüncü bölümü; ABC1 20+’da 5.34 izlenme oranı 12.88 izlenme payı, Total’de 4.69 izlenme oranı 12.76 izlenme payı, AB grubunda ise 4.25 izlenme oranı 11.90 izlenme payı elde etti.

Mesut’un ölümünden sonra polis çevirmesinde durdurulan Kartal ve Adem büyük bir panik yaşarken, polis memurunun bagajı açmak istemesiyle gerginlikleri arttı. Polis memurunun Adem’i önceden tanımasından dolayı bu durumu ucuz atlattılar. Adem’in aklına ailesiyle birlikte Norveç’e kaçma fikri geldi. Adem ile Canan’ın barışma konuşması izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Ayşe’nin Fuat komiser ile tartıştığını duyan Kartal olaya müdahale ederken Ayşe, Kartal’ı sevgilisi olarak tanıttı. Bu olayla birlikte Fuat ve Kartal’ın arasındaki gerginliğin daha da artacağının sinyalleri verildi.

Kartal, Ayşe’nin imdadına yetişti;

Adem ve Kartal para basmaya devam ederken o paraları sisteme sokabilmek için babalarını da dâhil etti. Adem, Canan’a hayalindeki evi tutarak sürpriz yaptı. Canan, hayalindeki evin daha da güzeline kavuştu ve mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

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Adem’den Canan’a ev hediyesi;

Kartal, Ayşe’yi bulduğu doktora gitmesi için ikna etti. Doktor, Ayşe’nin yürüyememesinin sebebinin psikolojik olduğunu söyledi. Ayşe uyurken, kızı annesine yardımcı olabilmek için evi toplamaya başladı. Bu sırada balkondan alt kattaki demire örtü düşürdü. Balkondan sarkıp örtüyü almak isteyen Duru düşme tehlikesiyle izleyicilerin yüreklerini ağızlarına getirirken, Ayşe bir anda korkuyla ayaklanıp kızını kurtardı.