Kamçatka'da son 30 yılın en yoğun kar yağışı
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda son 30 yılın en yoğun kar yağışı yaşanıyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle iki kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Kamçatka'daki kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve bu rakamın artabileceği kaydedildi.
Son 30 yılın en yoğun kar yağışı yaşandığı Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'ndaki son durumu AA görüntüledi.
Sosyal medyada yağan kar sonrası görsellerle gündeme gelen Kamçatka'daki gerçek durum ve hayatın akışı cadde ve sokaklarıyla fotoğraflandı.
Kısa sürede beyaza bürünen yarımadadaki yerleşim yerlerinde, kar fırtınası nedeniyle kara yolları kapandı.
Kamçatka bölgesinin başkenti Petropavlovsk-Kamçatskiy'de kar nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ilan edilen acil durum devam ediyor.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin karla mücadele ettiği ve kar altında kalan evlerdeki sakinlere ulaşmaya çalıştığı aktarıldı.
Kamçatka'daki kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu
Rusya'daki "Fobos" Hava Durumu Merkezinden yapılan açıklamada, Kamçatka'daki kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve bu rakamın artabileceği kaydedildi.