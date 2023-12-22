Kamer isminin anlamı nedir? Kamer ismi ne demek, ne anlama gelir? İsimlerin birçok anlamı vardır. Bu anlamlardan bazılarını bilebileceğiniz gibi bazılarını hiç bilmiyor olabilirsiniz. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da işinizi kolaylaştırabilir. Kamer adının anlamı hakkında bilgi sahibi misiniz? Kamer isminin farklı anlamları vardır. İşte Kamer adının anlamı ile ilgili detaylar.

İsimlerin anlamı ve kökeni, birçok nedenden dolayı araştırılır. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Kamer isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

KAMER ADININ ANLAMI NEDİR?

Kamer ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Kamer adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Kamer isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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KAMER İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Kamer ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Bulan, ortaya çıkaran.

Kuran'da yer alan bir surenin adı.

Sadık hizmetkar.

KAMER ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Kamer ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Kamer adını koymak caizdir.

KAMER İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Kamer ismini kullanan 7.990 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Kamer ismini kullanan 1.818 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Kamer ismini kullanan 918 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Kamer ismini kullanan 358 kişi bulunmaktadır.

KAMER İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Kamer adını taşıyan insanlar cazibeleri ve kibar tavırlarıyla ilgi odağı olurlar. Bir durum karşısında sezgileriyle hareket eder ve güçlü sezgileri sayesinde, insanlara ne şekilde tavır sergileyeceğini bilir. Fazla konuşmazlar fakat sadece önemli konularda konuşmayı tercih ederler. Özel hayatlarını göz önünde yaşamazlar ve partnerlerine karşı ilgilidirler. Sevdiği insana karşı çok tutkulu ve hislidir. Ona hayatındaki tüm güzellikleri sunar ve onu yaşamının merkezine koyar. Aşkı, çok derin yaşar.

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Olumlu yönleri

Planlı, aşırı ilgiden hoşlanmayan, mükemmelci, kuralcı, doğal davranışları seven, yalnız kalmaktan sıkılmayan, tutumlu, mantıklı, işine çok önem veren, gelenekçi, pratik, yönetici vasfa sahip, dikkatli, çalışkan, sözüne Güvenilir, sorumluluk sahibi, öncü, kararlı, mesafeli, sabırlı.

Olumsuz yönleri

Bağlanmaktan korkan, aşırı risk almaktan kaçınmayan, abartıcı, limitlerini belirleyemeyen, aşırı hareketli, çabuk inanan, dağınık, detayları sevmeyen.

KAMER İSMİNE BENZER İSİMLER

Kamer isminde bulunan harf sayısı beş, hece sayısı ikidir.

Kamer isminin anagramı

Erkam , Keram , Akmer

İçinde Kamer geçen isimler

Kamertab

İlk dört harfi ses uyumu olan isimler

Kamelya , Kamet , Kame

İlk üç harfi ses uyumu olan isimler

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Kamil , Kamile , Kamuran , Kamber , Kamran , Kamal , Kamar , Kamil Fatih , Kamandar , Kaman

Son dört harfi ses uyumu olan isimler

Tamer , Atamer , İslamer , Çamer , Sağlamer

Son üç harfi ses uyumu olan isimler

Ömer , Muammer , Esmer , Muhammed Ömer , Sümer , Mehmet Ömer , Tümer , Ahmet Ömer , Ahmet Ömer , Hüseyin Ömer

İlk ve son iki harfi ses uyumu olan isimler

Kader , Kanber , Kalender , Kayser , Kaner , Karer , Kanver , Kayaer , Kamver , Karaer

İlk ve son harfi ses uyumu olan isimler

Kadir , Kevser , Kübra Nur , Kibar , Koçer , Kandemir , Kafar , Kebir , Kunter , Kahir

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