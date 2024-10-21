Düzce'de kameralardan tespit edilen kişiye ceza
Düzce'de çöp konteyneri yanına koltuk atarak çevre kirliliğine neden olan kişi kameralardan tespit edilerek, cezai işlem uygulandı
Giriş: 21.10.2024 - 16:18 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:18
Düzce'de Camikebir Mahallesi Alemdar Sokak'ta çevreyi kirleten bir kişi, Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde tespit edildi.
Yapılan şikâyet üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çöpün kenarına koltuk atan kişinin kimliğini belirledi.
Çevre kirliliğine neden olan kişi hakkında cezai işlem başlatıldı.
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