Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Kamerun: 0 - Fas: 2 | MAÇ SONUCU (Afrika Uluslar Kupası'nda Fas yarı finalde) - Futbol Haberleri

        Kamerun: 0 - Fas: 2 | MAÇ SONUCU

        35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) ev sahibi Fas, Kamerun'u 2-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 00:19 Güncelleme: 10.01.2026 - 00:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fas yarı finale yükseldi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında, Fas ile Kamerun karşı karşıya geldi.

        Fas, 26. dakikada Brahim Diaz ve 74. dakikada Ismael Saibari'nin golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

        Fas'ta Fenerbahçe'de oynayan Youssef En-Nesyri ile Kamerun'da Başakşehir forması giyen Oliver Kemen, maça yedek kulübesinde başlarken En-Nesyri, 67. dakikada oyuna girdi.

        Fas, yarı finalde Cezayir-Nijerya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        8 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 8 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* Suriye ordusu, terör örgütü SDG'ye yönelik nokta operasyonlara başladığını duyurdu* En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak* Yurt genelindeki sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi* Geçtiğimiz haftalarda gözaltına alındıktan sonra kan ve saç örneği vermesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen şarkıcı Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testinin sonucu çıktı* Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi İstanbul'a geldi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Bakan Fidan: Suriye'yi yakından takip ediyoruz
        Bakan Fidan: Suriye'yi yakından takip ediyoruz
        Bebek Hoteli'nde ikinci arama
        Bebek Hoteli'nde ikinci arama
        İstanbul’da kan donduran cinayetler
        İstanbul’da kan donduran cinayetler
        Alevlerin içinden bir başka gerçek çıktı
        Alevlerin içinden bir başka gerçek çıktı
        Rusya: Oreşnik ile cevap verdik
        Rusya: Oreşnik ile cevap verdik
        Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!