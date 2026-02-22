Canlı
        Haberler Dünya Kamışlı Havalimanı’nın güvenlik denetimi Suriye yönetimince devralındı | Dış Haberler

        Kamışlı Havalimanı’nın güvenlik denetimi Suriye yönetimi tarafından devralındı

        Suriye İçişleri Bakanlığı, Kamışlı Havalimanı'nın güvenlik denetiminin bakanlığa bağlı birimlerce devralındığını bildirdi. Güvenlik denetiminin devralınmasının ardından havalimanındaki uygulamaların ve koordinasyonun bakanlığa bağlı birimler tarafından yürütüleceği ifade edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 01:53
        Kamışlı Havalimanı'nın güvenlik denetimi devralındı

        Suriye İçişleri Bakanlığı, Kamışlı Havalimanı’nın güvenlik denetiminin bakanlığa bağlı birimlerce devralındığını bildirdi.

        Bakanlık Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan anlaşma maddelerinin uygulanmasının devamı kapsamında, İçişleri Bakanlığına bağlı Havalimanları ve Sınır Kapıları Güvenlik İdaresi, Kamışlı Havalimanı’nın güvenlik denetimi görevini devraldığını bildirdi.

        Açıklamada, devir işleminin söz konusu anlaşma çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtilirken, sürece ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

        Güvenlik denetiminin devralınmasının ardından havalimanındaki uygulamaların ve koordinasyonun bakanlığa bağlı birimler tarafından yürütüleceği kaydedildi.

        Suriye yönetimi ile YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

        Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik güçleri 2 Şubat’ta Haseke iline, 3 Şubat’ta ise Kamışlı ilçesine giriş yapmıştı.

        Fotoğraf: AA, temsilidir

