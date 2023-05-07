Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamu işçisi zam oranı teklifi netleşti! Toplu iş sözleşmesi ile kamu işçisi zammı nihai kararı bekleniyor

Toplu İş Sözleşmesi ile kamu işçisi zammı son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bir süredir zam pazarlığı devam ederken kamu işçileri zam oranı teklifi de netleşti. Kamu işçilerinin mali ve sosyal haklarının çerçevelerini belirleyecek olan Toplu İş Sözleşmesi'nin ne zaman imzalanacağı sorusu da gündemdeki yerini aldı. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçi sendikalarıyla 5 Mayıs 2023 Cuma günü görüştü. İşte 2023 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde kamu işçisi zam pazarlığı son durum...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Kamu işçi zammı son dakika: 2023 Kamu işçisi zam oranı teklifi netleşti! Toplu İş Sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

    Kamuda görev alan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde sona yaklaşıldı. Hükümetin kamu işçisi zam oranı teklifi 12 bin lira olarak açıklanırken, sendikaların önerisi ise 15 bin lira oldu. Peki, Kamu işçilerine zam oranı belli oldu mu, yüzde kaç zam yapılacak? İşte 2023 Toplu İş Sözleşmesinin imzalanacağı tarih ile kamu işçileri zam pazarlığı hakkında son bilgiler...
  • Kamu işçi zammı son dakika: 2023 Kamu işçisi zam oranı teklifi netleşti! Toplu İş Sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

    KAMU İŞÇİ ZAMMI SON DURUM

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçi sendikalarıyla 5 Mayıs 2023 Cuma günü görüştü.

    Toplantıya TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar ile Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp ALEMDAR, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcıları Yunus Değirmenci ile Osman Yıldız ile TÜHİS temsilcileri katıldı. 
  • Kamu işçi zammı son dakika: 2023 Kamu işçisi zam oranı teklifi netleşti! Toplu İş Sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

    'BELLİ BİR AŞAMAYI GEÇTİK'

    Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplantı sonrasında gazetecilere açıklama yaptı. Gerçekleştirilen toplantının verimli geçtiğini söyleyen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan Arslan, "Bu toplantının sonucunda belli bir aşamayı geçtik. Umarım önümüzdeki hafta Sayın Bakanla birlikte tekrar bir araya geleceğiz. Toplu iş sözleşmesinde nihai noktada uzlaşılması için elimizden geleni yapacağız. Sayın Bakan, TÜHİS, Türk-İş ve Hak-İş olarak gerçekten bu toplu iş sözleşmesini bir an evvel sonuçlandırmak için çaba sarf ediyoruz. Ancak bütün maddelerde bir uzlaşmayı henüz yakalayamadık, tam bir mutabakat sağlanamadı. Bunun için de çabalarımız devam edecek" diye konuştu.
  • Kamu işçi zammı son dakika: 2023 Kamu işçisi zam oranı teklifi netleşti! Toplu İş Sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

    'ARZUMUZ BUGÜN RAKAMLARI SÖYLEMEKTİ'

    Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise, kamuoyunun görüşmelerden bir rakam beklediğini; ancak bir rakam verme durumunun olmadığını söyleyerek, "Arzumuz, bugün verilen rakamları söylemekti. En son, taban ücret 12 bin lira ve yüzde 40 civarında bir zam vardı. O rakamın dışında da sendikaların tamamının iş yerlerine özel sorunları var. Emek zammı, hizmet zammı, gece çalışmaları, vardiyalar var. Bugün onların bir kısmını çözdük; ama rakamla ilgili, Sayın Bakan'ın da işveren sendikasının da büyük ihtimal önümüzdeki hafta salı günü bize bir rakam getireceklerini söylediler" ifadelerini kullandı.
  • Kamu işçi zammı son dakika: 2023 Kamu işçisi zam oranı teklifi netleşti! Toplu İş Sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

    Atalay, görüşmelere 20 Ocak'ta başladıklarını ve işçilerin bu görüşmelerin istedikleri şekilde bitirilmesini istediklerini hatırlatarak, "Uygun bir rakam verirlerse ne ala. Vermezlerse 'Biz bu meseleyi seçimden evvel bitireceğiz' diye bir ayet yok. Bir an evvel 3 milyonluk bir ailenin talebini yerine getirsinler. Salı son olur, salıdan sonra zaten görüşmenin bir anlamı kalmaz. Salı günü inşallah önümüze taban ve tavan ücretle ilgili bir rakam getirirler. İdari maddelerde takıldığımız bir iki konu var, onları da çözüp sözleşme yapılır. Biz burada afaki bir rakam istemiyoruz" dedi.
  • Kamu işçi zammı son dakika: 2023 Kamu işçisi zam oranı teklifi netleşti! Toplu İş Sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

    KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI TEKLİFİ NETLEŞTİ!

    Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Toplu İş Sözleşmesine ilişkin konuştu. Atalay, "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL, arzu ettiğimiz bir rakam olursa problem yok, olmazsa biz bu işin içinde olmayız" ifadelerini kullandı.
  • Kamu işçi zammı son dakika: 2023 Kamu işçisi zam oranı teklifi netleşti! Toplu İş Sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

    KAMU İŞÇİLERİ ZAM PAZARLIĞINDA SON DURUM

    Türk-İş ve Hak-İş'in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerde, belirli bir aşamaya gelindi. 

    Kamu işvereninin, taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve 2023'ün ilk altı ayında yüzde 30 zam yapılması şeklindeki ilk teklifini, taban ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 40 zam olarak güncellemesiyle pazarlıklar yoğunlaştı.
  • Kamu işçi zammı son dakika: 2023 Kamu işçisi zam oranı teklifi netleşti! Toplu İş Sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

    KAMU İŞÇİSİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

    Hükümetin 14 Mayıs'ta yapılacak Genel Seçimler öncesinde son teklifini vermesi ve tarafların toplu sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

    Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer verilecektir.
  • Kamu işçi zammı son dakika: 2023 Kamu işçisi zam oranı teklifi netleşti! Toplu İş Sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.