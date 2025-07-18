Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 3. teklif ne kadar, yüzde kaç? Kamu işçisi toplu sözleşme zammı için 3. teklif belli oldu!
Toplu sözleşme zammı 2025 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında sendika temsilcileriyle bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerine 3. zam teklifini açıkladı. Hatırlanacağı üzere ilk teklifte yüzde 16 + 8 olarak zam oranı, ikinci teklifte yüzde 17 + 10'a yükseltilmişti. Peki, kamu işçisi toplu sözleşme zammı 3. teklif ne kadar oldu, yüzde kaç? 4-D kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne zaman açıklanacak? İşte son durum...
Toplu sözleşme zammı 2025 son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. 600 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren 2025 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kritik aşamaya geldi. Hükümet ilk olarak 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 zam teklifi yapmıştı. İkinci teklifte ise ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam önerisi getirilmişti. Hükümet, kamu işçilerine yönelik üçüncü zam teklifini bugün açıkladı. Peki, kamu işçisi toplu sözleşme zammı 3. teklif ne kadar oldu, yüzde kaç? 4-D kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne zaman açıklanacak? İşte 2025 kamu işçisi toplu sözleşme zam oranı için duyurulan 3. teklif ve sürece ilişkin detaylar…
KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025 GÖRÜŞMELERİ SON DURUM
Kamuda çeşitli kurumlarda çalışan yaklaşık 600 bin kamu işçisi için zam süreci devam ediyor.
Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki işçileri ilgilendiren 2025 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kritik aşamaya geldi.
Hükümet ilk teklifte 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 zam teklifi yapmıştı.
İlk teklifin ardından uzlaşı çıkmadığı için ikinci teklif, bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 17 ikinci 6 ay yüzde 10 olarak duyurulmuştu.
Fakat Türk-İş ve Hak-İş başta olmak üzere işçi sendikaları bu oranları yetersiz bulmuş, müzakereler tıkanma noktasına gelmişti.
3. ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU! KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 3. TEKLİF NE KADAR?
Hükümet, kamu işçilerine yönelik üçüncü zam teklifini 18 Temmuz Cuma günü saat 11.00'de açıkladı.
Hükümet, üçüncü zam teklifini 2025'in ilk 6 ayı için yüzden 17'den yüzde 24'e çıkardı. İkinci 6 ay ve 2026 yılı için zam teklifi ise gerçekleşen enflasyon oranı oldu.
KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Konu ile ilgili açıklama yapan Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıda bir yere gelindiğini ancak sonuç için önümüzdeki hafta yeniden toplanılacağını söyledi.
Ağar, kendilerine verilen üçüncü teklife ilişkin, "Bugün itibarıyla birinci 6 ay yüzde 24, ikinci 6 ay gerçekleşen enflasyon, üçüncü 6 ay gerçekleşen enflasyon, dördüncü 6 ay gerçekleşen enflasyon adı altında verildi. Sadece bu şekliyle bugün bize bu teklif verildi. Ancak sosyal haklar, çalışma düzeni, iş yerlerine özgü sorunlar, bunların tamamı ücretler kadar önemli" ifadelerini kullandı.
Ağar, pazartesi tekrar bir araya gelinerek sosyal haklar, iş düzeni ve iş yerine özgü sorunları görüşeceklerini bildirerek, şunları kaydetti:
"Bugün itibarıyla aylardan beri görüşmemizin sonucunda bir ilerleme var. Burada bunu söylemek isterim. Biz her zaman masa başında müzakere yaparak, görüşerek bir sonuca gidelim diyoruz. Bir yere kadar gelindi. Önümüzdeki hafta da diğer sosyal haklarla, iş yerine özgün sorunlarla, verilen bu yüzde konularıyla ilgili tekrar görüşmelere devam edeceğiz. İş sonuçlanmış değil."
"ÇALIŞANLARIN MUTLU OLACAĞI BİR ANLAYIŞLA BU ÇERÇEVEYİ ÇİZMİŞ OLACAĞIZ"
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert ise bugüne kadar 7 toplantı gerçekleştiğini, üçüncü teklifin bugün verildiğini belirtti.
Bakanlığın, Hak-İş ve Türk-İş'i davet ederek her iş kolunun sorunlarını masaya yatıracak şekilde talepleri alması ve bunu müzakere sürecine dahil etmesinin sevindirici olduğunu anlatan Sert, şöyle devam etti:
"Burada sendikal rekabet yapmıyoruz. Her sendika kendi iş kolunun sorunlarını zaten bakanlığa bildirdi, taslağa ilave ettik. Omuzumuzdaki yükün ne kadar ağır olduğunu, 600 bin kamu işçisinin yükünü, sorumluluğunu sırtımızda taşıyan bir anlayışla mücadele verdiğimizi de kamuoyunun bilmesi lazım. Evet, süre çok uzadı. Bu yıpranmışlıklar, sahada beklentiler, elbette ki haklı talepler, sendikalarımızın haklı tepkileri tüm bunları bir tarafa bırakarak önümüzdeki süreçte inşallah bütün çalışanlarımızın mutlu olacağı, huzurlu olacağı bir anlayışla bu çerçeveyi de çizmiş olacağız."
İŞÇİNİN TALEBİ NE?
Türk-İş ve Hak-İş tarafından ortak hazırlanan taslakta kamu işçilerinin günlük en düşük ücretinin bin 800 lira yükseltilmesi talep edilmişti. İşçi tarafı 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 50, ikinci dönem için ise yüzde 25'er zam yapılmasını talep ediyor.