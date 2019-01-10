Kamuya ait sosyal tesisleri kullanmak isteyenlerin bu yıl ödeyeceği asgari ücretler belli oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığının "Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğ, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankalarıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan sosyal tesislerde alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında uyulacak usul ve esasları düzenliyor.
Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden bu yıl alınacak asgari bedeller, tebliğde belirlenen özellikleri taşıyan tesislerde yemek ücreti olarak kişi başına günlük 24,40-16,30 lira, konaklama bedeli 7-12,20 lira olacak.1 Temmuz ile 15 Ağustos döneminde konaklama ücretleri konutun türüne göre 11,10-12,20 lira olarak uygulanacak.
Konut veya bağımsız bölümde buzdolabı bulunanlarda günlük en az 4,10 lira, televizyon bulunanlarda günlük en az 4,10 lira ve klima bulunanlarda günlük en az 5,80 lira konut başına ilave bedel alınacak.
- Çocuk bakım ücreti 220 lira
Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az 12,20 lira tahsil edilecek. İdarelerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli belirlenebilecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakım evlerine kabul edilecek devlet memurlarıyla diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 220 lira olarak tespit edildi. Belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakım evi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda kurum ve kuruluşlar, belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkili kılındı.
Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına en az 15,10 lira ödenecek.
Tebliğ, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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