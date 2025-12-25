Müzik eseri sahiplerinin haklarını koruma misyonuyla faaliyet gösteren Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), 2025 yılını eser sahipleri adına önemli kazanımlarla kapatıyor. MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer tarafından paylaşılan video mesajda; telif dağıtımından sosyal güvencelere, yapay zekâdan mevzuat çalışmalarına kadar birçok kritik başlık kamuoyuyla paylaşıldı.

MSG, eser sahiplerinin yalnızca telif haklarını değil, yaşam güvenceleri için de mücadele ediyor. Yeni yılda üyelerine sunduğu özel sağlık sigortası poliçelerinde önemli bir genişlemeye giden MSG, geliştirdiği sosyal koruma sistemiyle sanatçılara çok katmanlı bir güvence sunuyor.

Bu kapsamda özel sağlık sigortası poliçelerinin kapsamı artırılırken, üyelerine sunulan sigorta seçeneklerinin sayısı da çoğaltılıyor. Özel sağlık sigortalarına ek olarak, yeni dönemde geliştirilen kaza veya hastalık nedeniyle iş görememezlik durumunda maddi güvence sağlayan hayat sigortası ve ferdi kaza sigortaları da 2026 yılı için yenilendi. MSG, bu adımıyla sanatçıların sahnede olduğu kadar hayatın içinde de güvende olmalarını hedefliyor.