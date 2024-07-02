UZAKTAN ÇALIŞMA MODELİ CUMHURBAŞKANININ YETKİSİNDE

Habertürk TV'ye katılan SGK Uzmanı/Eski SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş'ın açıklamaları şöyle;

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın birlikte yaptıkları basın toplantısında kamuda birtakım tasarruf ve verimliliği artırıcı tedbirleri açıklarken, 'kamuda esnek ve uzaktan çalışmayı geliştireceğiz' gibi bir cümle kullanılması gözleri bu noktaya çevirdi.

Aslında bununla ilgili 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 100. maddesinde Cumhurbaşkanı'na verilmiş bir yetki var. Cumhurbaşkanı, kamu görevini yerine getiren memurların uzaktan veya iş yeri dışında çalışmalarına izin verebilecek bir düzenleme yapma yetkisine sahip.