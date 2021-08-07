İzmir’de trafik kazası: Baba ve küçük kızı yaşamını yitirdi 0:00 / 0:00

İHA

Kaza, dün akşam saat 23.30 sıralarında Şemsiler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Özkan (36) idaresindeki 35 Z 2317 plakalı motosiklet ile Alaşehir istikametinden Kiraz yönüne gitmekte olan H.L, yönetimindeki 16 AFT 394 plakalı silaj yüklü kamyon çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü baba Bekir Özkan ve yolcu konumunda bulunan kızı Neriman Özkan (5) yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA-KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde baba Özkan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edilirken, ağır yaralı durumdaki küçük kız ise ambulansa alınarak Kiraz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İHA'nın haberine göre; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük kız da kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kamyon sürücüsü H.L, gözaltına alınırken, baba ve kızının hayatını kaybettiği kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.