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Haberler Gündem Trafik Kamyon ile traktörün arasına sıkıştı
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Kamyon ile traktörün arasında sıkışan genç yaşamını yitirdi

Adıyaman'da, kamyon ile traktörün çarpışması sonucu iki araç arasında sıkışan yolcu genç, hayatını kaybetti

Kamyon ile traktörün arasına sıkıştı
İHA

Adıyaman'da, kamyon ile traktörün arasında sıkışan Recep Tayyip Yalçın (20) hayatını kaybetti.

Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Abubekir G. (45) idaresindeki kamyon, aynı istikamete gitmekte olan Muhammed Enes Y., (20), idaresindeki traktörü Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Börgenek köyü rampası yakınlarında solladı.

Sollama esnasında kamyonun dorse kısmı seyir halinde bulunan traktöre çarptı. Çarpışma sonucu traktörde yolcu olarak bulunan Recep Tayyip Yalçın (20), her iki aracın arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Recep Tayyip Yalçın'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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