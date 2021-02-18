Kamyonda 70 kilo eroin ele geçirildi

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Van'ın Edremit ilçesinde, kamyonun yan taraflarına zulalanmış halde 70 kilo 260 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Meral Yıldız'ın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalar sonucunda, tespiti yapılan bir araç Edremit ilçesinde yakalandı.

Araçta narkotik detektör köpeği Boby ile yapılan aramada; 132 paket halinde 70 kilo 260 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli A.E. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.