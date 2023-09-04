Kamyonet fındık bahçesine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, bu akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aşağıkozpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Hamza Cüler (19) yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile kamyonette yolcu olarak bulunan Şaduman Cüler'i ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Şaduman Cüler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.