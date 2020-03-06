Kan donduran cinayet! İstenen ceza belli oldu! Baltayla 15 kez vurdu!

AA

İstanbul'da, 24 Kasım 2019'da akşam saatlerinde maktul Hasan Özbek (57) eve geldi ve iddianamede yer alan bilgilere göre diğer odada bulunan sanık Fazilet Azimi (29) ile hiç karşılaşmadan salona geçti.

UYUDUĞU SIRADA BALTAYLA VURMAYA BAŞLADI

AA'da yer alan habere göre maktul Hasan Özbek'in salonun ortasına serdiği yer yatağında uyuduğu belirtilen iddianamede, maktulün uyuduğunu anlayan sanık Azimi'nin 03.30 sıralarında balta ile salona girdiği, maktulü kafasına 13'ü öldürücü nitelikte 15 kez balta ile vurarak öldürdüğü ifade edildi.

İKİ ÇOCUKLARI BULUNUYORDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 57 yaşındaki maktul Hasan Özbek ile 29 yaşındaki sanık Fazilet Azimi'nin birlikte yaşadıkları, 2 çocukları olduğu anlatıldı.

"SUÇ İÇİN BALTAYI TEMİN ETTİ"

İddianamede, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle Özbek'e husumet besleyen sanık Fazilet Azimi'nin, maktulü öldürmeye karar verdiği ve işlemeyi düşündüğü suç için elverişli baltayı temin ettiği belirtildi.

ALT KATTAKİ KOMŞUSUNA HABER VERDİ

İddianamede, sanığın saat 05.00 sıralarında odadan çıktığı, baltayı evin mutfağına yere attığı, daha sonra alt kattaki komşusuna giderek durumu anlattığı belirtilerek, komşunun da polise haber verdiği aktarıldı.

İDDİANAME: "TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜ"

İddianamede, "Sanığın maktule beslediği husumet, işlemeyi düşündüğü suç için elverişli balta temin etmesi, maktulün uyumasını beklemesi, suçun işlendiği saat ve sanığın uzun bir süre maktulün başında bekleyerek kesin bir biçimde öldüğünü anladıktan sonra komşusundan yardım talep etmesi hallerinin bir bütün olarak değerlendirildiğinde eylemin tasarlayarak gerçekleştiği kanaatine ulaşılmıştır" denildi.

AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

İddianamede, sanık Fazilet Azimi hakkında "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Davanın duruşması, ilerleyen günlerde Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.