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        Haberler Gündem 3. Sayfa KAN DONDURAN OLAY! Kanlı pusu ve çapraz ateş ile infaz | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kanlı pusu ve çapraz ateş ile infaz!

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, motosiklet kaskı takan 2 kişi pusu kurdukları 26 yaşındaki Bayram Zunluoğlu'nu, evinin bulunduğu caddede çapraz ateşe tutarak öldürdü. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 10:11 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:11
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        Kanlı pusu ve çapraz ateş ile infaz!
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        Kocaeli'nde kan donduran olay, Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi’nde meydana geldi.

        ÇAPRAZ ATEŞE TUTTULAR

        Otomobilini 25’inci Sokak’taki evinin yanına park edip inen Bayram Zunluoğlu (26), sokağın üst ve alt tarafından başlarında kask bulunan 2 kişi tarafından tabancayla çapraz ateşe tutuldu.

        KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        DHA'daki habere göre Zunluoğlu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Bayram Zunluoğlu ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Zunluoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

        Zunluoğlu’nun cenazesi dün helallik almak için olayın yaşandığı sokaktaki evine getirildi. Helallik ve duanın ardından Zunluoğlu'nun cenazesi Süleymaniye Camiine getirildi.

        POLİS, ZANLILARI ARIYOR

        İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Zunluoğlu, Mimar Sinan mezarlığı aile kabristanında toprağa verildi.

        Polis, cinayet zanlılarını yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

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