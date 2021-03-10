Banttaki parmak izi yakalatmıştı! Vahşetin cezası!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaKAN DONDURAN OLAY! Son dakika: Banttaki parmak izi yakalatmıştı! Vahşetin cezası!
ABONE OL

Banttaki parmak izi yakalatmıştı! Vahşetin cezası!

İstanbul'da, muayenehanede çalışan Mualla Irmak'ın (42) cinsel saldırıya uğradıktan sonra bıçakla öldürülmesine ilişkin yeniden ele alınan dosyada, ağzının kapatıldığı banttaki parmak izinin Irak uyruklu Muhammed Kamal Majid Berkhtar'a (39) ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınarak tutuklanan Berkhtar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı

KAN DONDURAN OLAY! Son dakika: Banttaki parmak izi yakalatmıştı! Vahşetin cezası!
Banttaki parmak izi yakalatmıştı! Vahşetin cezası!
0:00 / 0:00
AA

İstanbul Kağıthane'de, Mualla Irmak'ın (42),2005 yılında çalıştığı muayenehanede öldürülmesine ilişkin soruşturmada, bir yıl önce kadının ağzına yapıştırılan banttaki parmak izi sayesinde yakalanan Irak uyruklu sanık Muhammed Kamal Majid Berkhtar (39) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7 yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezası istedi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Irak uyruklu 39 yaşındaki Muhammed Kamal Majid Berkhtar "sanık", Irmak'ın eşi ve kızı ise "müşteki" olarak yer aldı. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, gönderildiği ağır ceza mahkemesince kabul edildi.

23 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

İddianamede, Kağıthane'de faaliyet gösteren jinekolog M.A'ya ait muayenehanede 2005 yılında meydana gelen olayda, Mualla Irmak'ın ağzı koli bandı ile kapatılarak 23 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlatıldı.

BAŞKA BİR ŞÜPHELİ HAPİS CEZASI ALDI

Irmak'ın öldürülmeden önce cinsel saldırıya uğradığı, atleti üzerine yapılan incelemede ortaya çıkan DNA profilinin Serkan Güvenç'e ait olduğunun belirlendiği aktarılan iddianamede, bunun üzerine yakalanan Serkan Güvenç'in yargılandığı davada hapis cezası aldığı belirtildi. İddianamede, karar temyiz aşamasındayken Güvenç'in cezaevinde ölmesi nedeniyle davanın düşürülmesine karar verildiği anlatıldı.

BANTTAKİ PARMAK İZİYLE YAKALANDI

Olay yerinde maktulün ağzının kapatılmasında kullanılan koli bandının iç yüzeyinden elde edilen bir adet parmak izinin Irak vatandaşı Muhammed Kamal Majid Berkhtar'a ait olduğunun belirlenmesi üzerine yeniden soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede, sanığın yakaladığı ve tutuklandığı kaydedildi.

ZANLI 6 FARKLI İSİM KULLANMIŞ

Sanık Berkhtar'ın 15 yıllık sürede 6 farklı isim kullandığı anlatılan iddianamede, sanığın soruşturma aşamasında alınan ifadesine yer verildi. Berkhtar, cezaevinde ölen Serkan Güvenç'i tanıdığını ve kendisine zaman zaman harçlık veren Güvenç'in olay gününde bir yerden alacağının olduğunu ve kendisiyle gelmesini istediğini söyledi.

DİĞER ŞÜPHELİYİ SUÇLADI

Bunun üzerine maktulün çalıştığı muayenehaneye gittiklerini ifade eden Berkhtar, bekleme odasında dururken Güvenç ve maktulün girdiği odadan sesler geldiğini belirtti. Sanık Berkhtar, burada boğuşma sesleri duyması üzerine içeri girdiğini anlatarak, odaya girdiğinde maktulün kanlar içinde sırtüstü yatar vaziyette olduğunu, Güvenç'in elindeki bıçağı tutarak "Seni de öldürürüm" diyerek maktulün bacağına bir kez vurdurduğunu öne sürdü.

OLAYI HİÇBİR MAKAMA BİLDİRMEDİ

İddianamede, Güvenç'in tehdidiyle maktule vurduğunu kabul eden Berkhtar'ın ancak maktulün ağzındaki koli bandında çıkan parmak izine ilişkin bir açıklama yapamadığına işaret edilerek, sanığın olayı hiçbir makama bildirmediği vurgulandı.

"MAKTULÜN KENDİSİNİ SAVUNMASINI ENGELLEDİ"

İddianamede, sanığın, Serkan Güvenç'in cinsel saldırı suçunda ve öldürme kararının icrasında maktulün ağzını koli bandı ile bantlandığının alınan uzmanlık raporu ile belirlendiği anlatılarak, "Sanık maktulün ağzını bağlayarak serbest hareket etmesini, kendisini savunmasını, bağırarak yardım istemesini engellemiştir. Dolayısıyla suç öncesinde birlikte suç işleme iradesi dosyaya yansıtılamamışsa da suçun icrası sırasında oluşan birlikte suç işleme kararı dahi asli faillik için yeterli kabul edilmiştir" değerlendirmesi yapıldı.

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRIDAN CEZA İSTENDİ

"Hürriyeti tahdit" suçunun zamanaşımına uğraması nedeniyle bu suç yönünden Berkhtar hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtilen iddianamede, "ırza geçme" suçundan ise bu sürenin dolmadığı kaydedildi. İddianamede, Berkhtar'ın "bir suçu gizleme veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmek" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından olay tarihinde geçerli olan 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezasına çarptırılması istendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
GÜNDEMDireksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü ...
Osmaniye'de 5 araç birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı - HABERLER
GÜNDEMOsmaniye'de zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Burdur'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - HABERLER
GÜNDEMBurdur'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Ankara Emniyet Müdürlüğünden, kadına şiddet içeren görüntüler hakkında açıklama
GÜNDEMKadına şiddet içeren görüntülere ilişkin Emniyetten ...
Dini nikahlı eşiyle tartışan kadın 4. kattan düşerek öldü
GÜNDEMEsenyurt’ta genç kadının şüpheli ölümü
HDP'li milletvekili Orhan Işık'ın eşi, terör operasyonunda tutuklandı
GÜNDEMHDP'li milletvekilinin eşi tutuklandı
CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu Habertürk TV'ye konuştu
GÜNDEMKaboğlu: Anayasa çalışmamız raporlama aşamasında
Çekmeköy'de silahlı kavga: Metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti
GÜNDEMMetafizik uzmanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Oynadığı salıncağın ipi boynuna dolan çocuk öldü
GÜNDEMSalıncakta oynayan çocuk öldü
Canlı yayında kadına şiddet! Gökhan Özbolat'ın tutuklanması için kampanya
GÜNDEMCanlı yayında kadına şiddet!