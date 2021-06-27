Oyun değil gerçek vahşet! 0:00 / 0:00

İHA

Şanlıurfa'da önceki gün yaşanan ve 6 kişinin yaralandığı kavganın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı. İzleyenlerin kanını donduran görüntülerde bir kişinin kavga edenleri defalarca ezmek için araçla çarptığı görüldü. O anlara sosyal medyada tepki yağdı.

İHA'nın haberine göre akılalmaz olay, önceki gün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 6 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulansla Haran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürürken 2 yaralı ise araçla özel bir hastaneye kaldırıldı. tedavi altına alınan 6 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kavganın ardından ortaya çıkan cep telefonuyla çekilen görüntüler dehşete düşürdü. Otomobille sokakta gidip gelen bir şahısın kavga edenlere defalarca çarpıp, ezdiği görüldü. Otomobilin yerdekileri ezmemesi için başka bir araçla yolun kapatıldığı görüldü. Olay sonrası bölgeye giden polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar emniyete götürüldü.

Öte yandan, kavgada yaşanan dehşete düşüren görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı: Kandım dondu yemin ederim ellerim titriyor bu nasıl bir vahşet. Bu insan mı gerçekten insan mı bunlar... Yemin ederim aklım almıyor bunu yapabilecek kadar nasıl vahşileşiyor insan... Ben ne izledim kusacam şimdi nasıl bir şey bu...