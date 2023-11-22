Kan grubu kartı nasıl alınır? E-nabız ve E-devlet kan grubu belgesi nereden çıkarılır? Kan, sağlıklı vücut işleyişini kontrol altında tutan hayati bir sıvıdır. Kendi içerisinde 8 farklı gruba ayrılan kanın yolculuğu kendini yenileyen bir sistemde devam eder. Bunun yanında pek çok cerrahi işlem için de büyük öneme sahiptir. Kan grubu kartı nasıl alınır? E-nabız ve e-devlet kan grubu belgesi nereden çıkarılır? İşte, detaylar.

Ameliyat, doğum ya da kaza anlarında kan nakline ihtiyaç duyulabilir. Bu nedenle de hangi kan grubuna sahip olduğumuzu bilmek nakil konusunda yardımcı olabilmemizi sağlar. Çünkü yanlış kanı hastaya nakil etmek, geri dönüşü olmayan durumlara sebebiyet verebilir. Kan grubu kartı nedir ve nasıl alınır? Kan grubu kartı nereden alınır? Kan grubu belgesi nedir? İşte, merak edilen detaylar.

Kan Grubu Kartı Nedir?

Belirli sağlık kuruluşlarından temin edilebilen kan grubu kartı; iş, ehliyet ya da kurumlar için lazım olabilmektedir. Şayet kan grubunuzu öğrenmek istiyorsanız bazı sağlık kuruluşlarından kartınızı alabilirsiniz. Kan grubu kartında hastanın kan grubu ve bir takım kişisel bilgileri yer almaktadır. Bir nevi kan grubunu kanıtlayan bir evrak görevini görür. Kimi yerlere kayıt yaparken de kan grubunun bilinmesi gerekli olduğundan kan grubu kartı devreye girmektedir.

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Kan Grubu Kartı Nasıl Alınır?

Kan grubu kartı almak isteyen bireyler birkaç dakika içinde ve online olarak kan grubu kartı başvurusu gerçekleştirebilir. Şahsen başvuru yaparak kan grubu kartı alınabilir; tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında geçerliliği bulunmaktadır.

Öncelikle aile sağlık merkezleri ilk rotanız olabilir. Adresinize en yakın sağlık merkezine giderek ve kan grubu kartı alma nedeninizi belirterek başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemden sonra kan vermeniz talep edilecektir. Kanınız alındıktan sonra kan grubu kartınız tarafınıza teslim edilir.

Devlet hastanelerinden ve Kızılay'dan da kan grubu kartınızı alabilirsiniz. Günün erken saatlerinde kan vererek devlet hastanelerinden ücretsiz olarak temin edebilirsiniz. Kızılay'da ise kan bağışı yaparak kan grubu kartınızı alabilirsiniz. Özel hastanelerde de kan grubu kartı alınmaktadır ancak işlem için belirli bir ücret talep edilmektedir. Dilerseniz E- nabız uygulamasından kan grubunuzu da öğrenebilirsiniz.

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Kan Grubu Kartı Nereden Alınır?

İlerleyen teknoloji tek bir tıkla bizi dünyanın bir başka köşesine sürüklemekte, işlemlerimizi kolayca halletmemize fırsat tanımaktadır. Bu doğrultuda ülkemizdeki sağlık sisteminin online mecralarda yürütülmesini mümkün kılan E- devlet ya da E- nabız uygulamaları bulunmaktadır. Kan grubunuzu öğrenmenin dijital yolu da diyebiliriz. Kan grubu kartına E- devlet üzerinden ulaşım sağlanmamaktadır ancak E- nabız uygulaması sayesinde kan grubunuzu öğrenebilirsiniz. E- nabız uygulamasıyla kişinin kan grubunun ne olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır. Dijital mecraların dışında kan grubu kartı veren yerler; Aile Sağlık Merkezleri, devlet hastaneleri, özel hastaneler ve Kızılay'dır.

Kan Grubu Belgesi

Kan grubu kartı aynı zamanda kan grubu belgesi olarak da bilinir. E- nabız üzerinden kan grubu kartınızı görüntüleyebilirsiniz. Kişinin kan grubunu kanıtlayan bir belge görevini de görmektedir. Kan grubu kartı ya da belgesi iş başvurusu, spor faaliyetleri için istenen belgeler arasında da yer almaktadır.

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E- nabız üzerinden kişisel sağlık verilerine ulaşım mümkün olduğundan dolayı kan grubu belgenize de kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Devlet hastaneleri ya da aile sağlık merkezlerinde gerçekleştirilen kan alma işlemi sonrası da kan grubu kartınız çıkmaktadır. Bunun için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Kan grubu belgenizi, hem E- nabız üzerinden hem de çeşitli sağlık kuruluşlarından temin edebilirsiniz.

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