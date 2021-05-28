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Kana Kan filmi oyuncuları kimdir? Kana Kan filmi konusu nedir?

Kana Kan filmi bu akşam televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. 1989 yılı aksiyon türündeki filmin başrolünde Jean-Claude van Damme yer alıyor. İşte Kana Kan filmi oyuncuları ve konusu haberimizde...

Kana Kan filmi oyuncuları kimdir? Kana Kan filmi konusu nedir?

Kana Kan filmi oyuncuları kimdir? Kana Kan filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 1989 Amerikan dövüş sanatları filmi olan Kana Kan, Kickboxer serisinin ilkidir.

KANA KAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jean-Claude Van Damme .... Kurt Sloane
Dennis Alexio .... Eric Sloane
Dennis Chan .... Xian Chow
Michel Qissi .... Tong Po
Ka Ting Lee .... Freddy Li
Rochelle Ashana .... Mylee
Haskell Anderson .... Winston Taylor
Richard Foo .... Tao Lin

KANA KAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kurt Sloane, ABD kickboks dünya şampiyonu Eric Sloane'nin küçük erkek kardeşidir. Başarılı olduğu başka bir şampiyonluk dövüşünden sonra, Eric medyayı, kickboksun başladığı Tayland'da mirasını daha da ileriye taşımak için yarışmaya ikna etti. Eric ve Kurt, Tayland'ın yenilmez üst düzey dövüşçüsü Tong Po ile dövüşmek için Bangkok'a gider. Eric son derece kendinden emin, ama Kurt endişelidir. Kurt kardeşine dövüşmemesi için yalvarır, ancak Eric endişelenmemesini söyleyerek dikkate almaz.

İlk tur, Po'nun Eric'e üstün gücüyle hakim olduğu tek taraflı bir maç olur. Kurt maç arasında Eric'e bir kez daha durmasını ister, ama Eric vazgeçmeyi reddeder ve ikinci turda kötü bir şekilde dövülür. Kurt havluyu atar, ama Tong Po havluyu ringten atar ve saldırısına devam eder. Dirseğiyle Eric'e arkadan sert bir şekilde vurur, onu hareketsiz hale getirir, sonra Eric'in dünya şampiyonası kemerini parçalar. Kurt kemeri alır ve kardeşi ile bir sedyede gider, ancak dövüş yetkilileri onları sokakta bırakır ve arenadan çıkarırlar. Emekli bir ABD Ordusu özel kuvvetler üyesi olan Winston Taylor, yardım etmeyi kabul eder ve onları hastaneye götürür. Tong Po'nun acımasız saldırısının bir sonucu olarak Eric'in, belden aşağı felç olur ve bir daha asla yürüyemez.

Öfkeli olan Kurt, kardeşinin intikamını almaya yemin eder. Taylor ona Tayland'ın uzak bir bölgesinde yaşayan ünlü bir eğitmen olan Xian Chow'dan bahseder. İlk başta isteksiz olsa da, Xian Kurt'u Muay Thai sanatında eğitmeyi kabul eder. Kurt, eğitim sırasında, sürekli olarak Xian'ın yeğeni Mylee'yi taciz eden ve dükkanından para çalan Freddy Li'nin liderliğindeki bir suç örgütüyle baş etmeye çalışır. Kurt, gangsterleri bir barda dövdükten sonra Freddy Li' ile kavga eder. Xian, Freddy Li'yi Kurt ile Tong Po arasında bir maç düzenlemeye ikna eder.

Freddy Li dövüşü lehine çevirip para kazanmayı planlar ve suç sendikasının patronundan Tong Po'ya bahis yapması için 1 milyon dolar ödünç alır. Maçtan birkaç gün önce, Tong Po tarafından Mylee dövülür ve tecavüze uğrar, Eric kaçırılır, böylece Freddy Li Kurt'a savaşı kaybetmek için şantaj yapar.

Kardeşinin hayatını kurtarmak için Freddy Li Kurt'a, maçı kaybetmeden önce Tong Po ile mücadele etme talimatı verir. Kıyasıya bir dövüş olur, ancak Xian ve Taylor dövüş bitmeden Eric'i başarıyla kurtarırlar. Son turdan hemen önce Eric kalabalığın arasından ıslık çalar ve Kurt'a “Nuk Soo Kow” (beyaz dövüşçü) ilahisini söylerken kalabalığı da yönetir. Eric tehlikeden kurtulduktan sonra, Tong Po'yu acımasızca döver ve sonunda onu yener. Kurt ve arkadaşları zaferini kutlarken kardeşinin intikamını alır.

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