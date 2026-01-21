Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Amerika Kanada Başbakanı Carney'den Grönland'a destek | Dış Haberler

        Kanada Başbakanı Carney'den Grönland'a destek

        Kanada Başbakanı Mark Carney, Arktik egemenliği konusunda Grönland ve Danimarka'nın yanında olduklarını ve onların Grönland'ın geleceğini belirleme konusundaki haklarını desteklediklerini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 04:22 Güncelleme: 21.01.2026 - 04:24
        Kanada Başbakanı Carney'den Grönland'a destek
        Kanada Başbakanı Carney, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısında konuşma yaptı.

        AA'da yer alan habere göre; "Arktik egemenliği konusunda, Grönland ve Danimarka'nın yanındayız." diyen Carney, Grönland'ın geleceğini belirleme konusundaki haklarını desteklediklerini belirtti.

        Carney, NATO'nun 5'inci maddesine yönelik "sarsılmaz" desteğini dile getirerek, ittifakın kuzey ve batı bölgelerini güvence altına almak için NATO müttefikleriyle çalışıldığını söyledi.

        Kanada'nın Grönland konusunda uygulanan tarifelere "şiddetle karşı çıktığını" kaydeden Carney, bölgede güvenlik ve refahın sağlanması için görüşmeler yapılması talebini aktardı.

        Carney, "büyük güçlerin" ekonomik entegrasyonu silah ve tarifeleri ise koz olarak kullanmaya başladığını savunarak, "Orta güçler birlikte hareket etmelidir. Çünkü masada yer almazsak, menüde yer alırız." ifadelerini kullandı.

        TRUMP'IN GRÖNLAND TEHDİDİ

        ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacının olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

        Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

        Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

        Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri, küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

        Trump, bunun üzerine Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

        Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

