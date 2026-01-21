Kanada Başbakanı Carney'den Grönland'a destek

Kanada Başbakanı Carney, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısında konuşma yaptı.

AA'da yer alan habere göre; "Arktik egemenliği konusunda, Grönland ve Danimarka'nın yanındayız." diyen Carney, Grönland'ın geleceğini belirleme konusundaki haklarını desteklediklerini belirtti.

Carney, NATO'nun 5'inci maddesine yönelik "sarsılmaz" desteğini dile getirerek, ittifakın kuzey ve batı bölgelerini güvence altına almak için NATO müttefikleriyle çalışıldığını söyledi.

Kanada'nın Grönland konusunda uygulanan tarifelere "şiddetle karşı çıktığını" kaydeden Carney, bölgede güvenlik ve refahın sağlanması için görüşmeler yapılması talebini aktardı.

Carney, "büyük güçlerin" ekonomik entegrasyonu silah ve tarifeleri ise koz olarak kullanmaya başladığını savunarak, "Orta güçler birlikte hareket etmelidir. Çünkü masada yer almazsak, menüde yer alırız." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN GRÖNLAND TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacının olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.