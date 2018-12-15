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Kanada ile Çin arasında, Huawei Mali İşler Direktörü Mıng Vancou’nun tutuklanması ile başlayan siyasi gerginlik artıyor. İki ülke arasındaki kriz nedeniyle son olarak Kanada Turizm Bakanı Melanie Joly, Çin’e yapacağı resmi ziyareti iptal etti. Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Joly’nin Çin’e yapacağı resmi ziyareti iptal ettiği duyuruldu.
AA'nın haberine göre; açıklamada, Kanada ve Çin arasındaki turizm yılı etkinliklerinin önümüzdeki hafta yapılacak kapanış törenine, daha önce katılacağı açıklanan Bakan Joly'nin katılmayacağı belirtildi.
TRUDEAU: ÇOK ENDİŞELİYİZ
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, Çin’in iki Kanada vatandaşını tutuklanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, ikili ilişkilerin kötüye gidebileceği ve bundan ekonominin zarar görebileceğini dile getirdi. Toronto'daki City TV'ye konuşan Trudeau, "Bu, dünyadaki en büyük iki ekonominin, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin birbirleriyle kavga etmeye başladıkları zaman yaşanan durumlardan biri. İki ülkenin aralarında yükselen ticaret savaşı, Kanada'da ve potansiyel olarak tüm küresel ekonomide her türlü istenmeyen sonuçlara sahip olacak. Bu konuda çok endişeliyiz." dedi.
İLK KEZ GÖRÜŞME İZNİ VERİLDİ
Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kanada’nın Çin Büyükelçisi John McCallum’a gözaltındaki Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig’i görme izni verildi. Kanada Başbakanı Trudeau da, elçilik yetkililerinin hafta başında Çin’de tutuklanan iki Kanadalıdan diğeri olan girişimci Michael Spavor ile de görüşebilmesini umduklarını söyledi. Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve Savunma Bakanı Harjit Sajjan'ın da, Amerikan mevkidaşları ile görüşerek, Çin’de tutuklu iki Kanadalının serbest bırakılması için destek istedikleri bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı önceki gün, Kanada vatandaşları Michael Spavor ve Michael Kovrig’in, “Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunmak” şüphesiyle gözaltına alındığını ve haklarında ulusal güvenliğe tehdit şüphesiyle soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Kanada hükümetinden yapılan açıklamada ise, Kanadalı iş adamı ve girişimci Michael Spavor'a, Çinli yetkililer tarafından sorgulanmasının ardından ulaşılamadığı bildirilmişti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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