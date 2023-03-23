Kanada nüfusu, ülkeye gelen göçmenlerin etkisiyle rekor seviyede arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

Kanada nüfusu, ülkeye gelen göçmenlerin etkisiyle rekor seviyede arttı

Kanada nüfusu, tarihinde ilk kez bir milyondan fazla artarak 2022'de rekor artış kaydetti.

Kanada nüfusu, ülkeye gelen göçmenlerin etkisiyle rekor seviyede arttı
BBC TÜRKÇE
Quebec kentindeki sınırdan giriş yapan bir sığınmacı Getty Images
Quebec kentindeki sınırdan giriş yapan bir sığınmacı

Kanada nüfusu, tarihinde ilk kez bir milyondan fazla artarak 2022'de rekor artış kaydetti.

Ülke nüfusu 1 Ocak 2022’deki 39 milyon 566 bin 248’den 1 Ocak 2023’te 39 milyon 566 bin 248’e yükseldi.

Yüzde 2.7’lik nüfus artışı, 1957’den bu yana kaydedilen en yüksek artış oranı olarak gerçekleşti.

Nüfus artış oranı içindeki yüzde 96’lık kısmı, ülkenin kabul ettiği göçmenler oluşturuyor.

Kanada İstatistik Kurumu, artışın bir nedeninin, çalışan sıkıntısını gidermek için hükümetin göçmen alımına yönelmesi olduğunu açıkladı.

Kuzey Amerika ülkesi, Ukrayna savaşından, Afganistan’daki insani krizden ve Türkiye merkezli depremden etkilenen göçmenleri de kabul ettiğini açıklıyor.

Kanada 2025 yılına kadar 500 bin göçmeni kabul etme planını duyurmuştu

Başbakan Justin Trudeau, ülkeye göçmen ilgisini artırarak yaşlanan nüfusa karşı çözüm üretmeyi amaçlıyor.

Ülke 2022’de 437 bin göçmeni kabul etti.

Çok geniş topraklara sahip olan ülke, eğer bu nüfus artış hızında devam ederse, 26 yıl içinde nüfusunu ikiye katlayabilir.

Bugün Kanada vatandaşlarının dörtte biri başka bir ülkeden göç edenlerden oluşuyor. Bu, G7 ülkeleri arasındaki en yüksek oran.

Kanada 1960'larda farklı ülkelerden farklı hedeflere yönelik göçmen alımını besleyen kota sistemi yerine ülke ekonomisine katkıda bulunacak yetenekli göçmenlerin kabulünü öngören puan sistemine geçti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Uganda'da LGBT bireylere hapis öngören yasa meclisten geçti
BBC Uganda'da LGBT bireylere hapis öngören yasa meclisten ...
İngiltere'de Kuran yakacağını duyuran aşırı sağcı Paludan'ın Ada'ya girişi yasaklandı
BBC İngiltere'de Kuran yakacağını duyuran aşırı sağcı ...
Suudi Arabistan, hükümeti eleştiren Twitter mesajları nedeniyle hapse atılan ABD vatandaşı Almandi'yi serbest bıraktı
BBC Suudi Arabistan, hükümeti eleştiren Twitter mesajları ...
Ukrayna'dan Kırım açıklaması: Rus seyir füzeleri imha edildi
BBC Ukrayna'dan Kırım açıklaması: Rus seyir füzeleri imha ...
Trump'ın tutuklanması olasılığı ile ABD'de polis teşkilatları alarmda
BBC Trump'ın tutuklanması olasılığı ile ABD'de polis ...
Sri Lanka, IMF ile 3 milyar dolarlık bir kurtarma paketi için anlaştı
BBC Sri Lanka, IMF ile 3 milyar dolarlık bir kurtarma ...
Rupert Murdoch, 92 yaşında beşinci evliliğine hazırlanıyor
BBC Rupert Murdoch, 92 yaşında beşinci evliliğine ...
Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkaran yasa: Macron hükümeti güven oylamasını az farkla kazandı
BBC Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkaran yasa: Macron ...
Taliban lideri, yetkililerin oğullarını hükümet kurumlarına atamasını yasakladı
BBC Taliban lideri, yetkililerin oğullarını hükümet ...
Şi - Putin görüşmesi: Ukrayna işgali gölgesindeki buluşmadan neler beklenebilir?
BBC Şi - Putin görüşmesi: Ukrayna işgali gölgesindeki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.