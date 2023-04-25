Kanadalılardan Kral Charles'a veto

1982'de kabul edilen anayasaya göre ülkenin devlet başkanı ve hükümdarı İngiltere Kralı 3. Charles. Kral Charles’ı ülkede, Kanadalılar arasından atanan bir genel vali temsil ediyor.

Yetkileri oldukça sınırlı olan Kral ve onu temsil eden Genel Vali sembolik yöneticiler olarak görev yapıyor. Ülke, seçimle işbaşına gelen siyasi partilerin kurduğu hükümetler tarafından yönetiliyor.