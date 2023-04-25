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Kanadalıların çoğu Kral Charles'ı istemiyor

Kanada halkının çoğunluğunun, 6 Mayıs'ta taç giyecek olan İngiltere Kralı 3. Charles'ı ülkenin devlet başkanı olarak tanımak istemediği belirtildi.

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AA
  • Kanadalılardan Kral Charles'a veto

    Kamuoyu araştırma şirketi Angus Reid'in, 2 bin 103 Kanadalı ile gerçekleştirdiği ankette, katılımcılara monarşi, Kraliyet Ailesi ve Kanada'nın onlarla ilişkisi hakkında sorular soruldu.
  • Kanadalılardan Kral Charles'a veto

    Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 63’ü, İngiltere Kralı 3. Charles adına yemin etmeye, resmi törenlerde "Tanrı Kralı Korusun" şarkısını söylemeye ve fotoğrafının kullanımdaki paralar üzerinde olmasına karşı çıktı.

     

    Bu kişiler geçmişte Kraliçe II. Elizabeth'e olumlu baktıklarını söylerken, Charles'a karşı aynı sıcaklığı paylaşmadıklarını belirtti.
  • Kanadalılardan Kral Charles'a veto

    Kanadalıların yüzde 39'u Ocak 2020'de Charles hakkında olumlu izlenimleri olduğunu söylerken, şimdi sadece yüzde 28'i onun hakkında olumlu düşündüğünü söylüyor.
  • Kanadalılardan Kral Charles'a veto

    Aynı şirket tarafından eski İngiltere Kraliçesi Elizabeth öldüğünde yapılan bir ankete katılan Kanadalıların yüzde 48'i Charles'ın tacı almasını desteklemişlerdi. Son ankette ise katılımcıların yüzde 60'ı onun Kanada'nın resmi devlet başkanı olarak tanınmasına karşı çıktı.
  • Kanadalılardan Kral Charles'a veto

    Ankette, Kral Charles’a yemin etmek istemediklerini beyan edenlerin oranı yüzde 64, törenlerde “Tanrı Kralı Korusun” şarkısını söylemek istemediklerini bildirenlerin oranı yüzde 64 ve Kral’ın yüzünün Kanada paralarının üzerinde olmasını istemeyenlerin oranı yüzde 62 olarak verildi.

     

    Bu arada Kraliyet Ailesi hakkında diğer gruplardan daha olumlu olmaları beklenen yaşlı Kanadalılar arasında bile, Kral Charles’a karşı çıkanların oranı yüzde 40'ı buldu.
  • Kanadalılardan Kral Charles'a veto

    Ankete katılanların yüzde 52'si Charles'ın annesi Kraliçe II. Elizabeth'ten daha kötü bir hükümdar olacağını düşündüklerini söylerken, sadece yüzde 3 gibi küçük bir kesim olumlu görüş bildirdi.

    Katılımcıların yüzde 49'ü kraliyet ailesinin kendileri için önemli olmadığını belirtti.

    Bu arada Kraliçe Elizabeth'in ölümünden bu yana, Kanada'nın Monarşi ile bağlarını ortadan kaldırması yönündeki çağrılar da arttı.
  • Kanadalılardan Kral Charles'a veto

    Ankete göre, Kanadalıların yüzde 88'i "zor olsa bile" Monarşi ile bağları koparmak gerektiğini, yüzde 45'i bu amaçla anayasa değişikliği zamanının geldiğini bildirdi.

    İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olan Kanada, parlamenter demokrasi ve anayasal monarşi ile yönetilen bir federasyon yapısına sahip.
  • Kanadalılardan Kral Charles'a veto

    1982'de kabul edilen anayasaya göre ülkenin devlet başkanı ve hükümdarı İngiltere Kralı 3. Charles. Kral Charles’ı ülkede, Kanadalılar arasından atanan bir genel vali temsil ediyor.

    Yetkileri oldukça sınırlı olan Kral ve onu temsil eden Genel Vali sembolik yöneticiler olarak görev yapıyor. Ülke, seçimle işbaşına gelen siyasi partilerin kurduğu hükümetler tarafından yönetiliyor.
  • Kanadalılardan Kral Charles'a veto

    Kanada'daki parlamenter monarşiyi ortadan kaldırmak için federal parlamento, senato ve eyaletlerin hepsinin oybirliği gerekiyor.

     

     * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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