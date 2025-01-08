Kanal D'nin yeni yapımı Piyasa dizisi ve konusu ve oyuncuları nedir, ilk bölüm ne zaman?

Kanal D'nin yeni yapımı Piyasa dizisi ve konusu ve oyuncuları nedir, ilk bölüm ne zaman?

Kanal D'nin yeni yapımı Piyasa dizisi ve konusu ve oyuncuları nedir? Kanal D, 'Piyasa' isimli yeni bir yapımı seyirci ile buluşturmaya hazırlanıyor. Çekimleri başlayan yeni dizide medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesi konu alınacak. Peki, kadroda kimler var? İşte, Piyasa dizisi konusu ve oyuncuları...

Habertürk Giriş: 08.01.2025 - 17:36 Güncelleme: 08.01.2025 - 17:36 facebook

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