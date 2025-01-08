Kanal D'nin yeni yapımı Piyasa dizisi ve konusu ve oyuncuları nedir?
Kanal D, 'Piyasa' isimli yeni bir yapımı seyirci ile buluşturmaya hazırlanıyor. Çekimleri başlayan yeni dizide medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesi konu alınacak. Peki, kadroda kimler var? İşte, Piyasa dizisi konusu ve oyuncuları...
Kanal D, Piyasa ismi dizinin çekimlerine başladı. Senaristliğini Mehmet Barış Günger'in üstelendiği yapım Bursa'da çekiliyor. Yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor.
PİYASA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Çekimleri Bursa’da başlayan Piyasa; aşk, ihanet ve güç mücadelesinin gölgesinde, sırlarla dolu hayatların kesiştiği bir dünyanın hikayesini anlatıyor.
PİYASA DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Dizide Alp Navruz ‘Kenan’, İlayda Alişan ‘Münevver’ olarak karşımıza çıkacak. Zuhal Olcay ‘Keriman’a, Fırat Altunmeşe ‘Adar’a, Yurdaer Okur ‘Şefik’e, Gülben Ergen, gazeteci ‘Ahsen Çevik’e hayat verecek. Dizide ayrıca, Damla Colbay, Vural Şahanoğlu, Aydan Burhan, Asya Kasap, Halil Demir, Hilmi Ahıska ve Metehan Parıltı gibi isimler yer alıyor.
İLK BÖLÜM NE ZAMAN?
Henüz ilk bölüm ile ilgili bir tarih belirlenmedi.