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Haberler Dünya SON DAKİKA: Kanarya Adaları'ndaki La Palma adasında volkanik patlama!
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Kanarya Adaları'ndaki La Palma adasında volkanik patlama!

Reuters haber ajansında yer alan habere göre, Kanarya Adaları'ndaki La Palma adasında volkanik patlama meydana geldi.

SON DAKİKA: Kanarya Adaları'ndaki La Palma adasında volkanik patlama!
Kanarya Adaları'nda yanardağ patlaması!
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Reuters

Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberine göre, İspanya'nın Atlas Okyanusu'nda bulunan Kanarya Adaları'ndaki La Palma adasında volkanik patlama meydana geldi.

Bilim insanları La Palma'da patlama riski olduğu uyarısında bulunmuş adadaki insanların bir kısmı tahliye edilmişti. Tahliyeye yardımcı olmak için askerler görevlendirildi. Öte yandan yanardağ yakınında 35 bin kişinin yaşadığı ifade edildi.

Kanarya Adaları Volkanolojisi Enstitüsü Sözcüsü, "Depremler daha şiddetli hale geliyor ve magma sürekli yüzeye doğru çıkıyor. Yetkililerin tahliye kararı vermesi patlama riskinin yüksek olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bilim insanları 4 bin titreme kaydettikten sonra yetkililer 14 Eylül'de patlama için sarı alarm verdi.

Ayrıca yetkililer cuma günü bu bölgelerdeki insanlara hayati malzemeler ve cep telefonunun bulunduğu bir acil durum çantası hazırlama tavsiyesinde bulunmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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