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2023 DİNİ GÜNLER LİSTESİ
HİCRİ TARİHLER
MİLADİ TARİHLER
GÜN
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
HAF. GÜNÜ
DİNİ GÜNLER
01
RECEB
1444
23
OCAK-2023
PAZARTESİ
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
04
RECEB
1444
26
OCAK-2023
PERŞEMBE
REGAİB KANDİLİ
26
RECEB
1444
17
ŞUBAT-2023
CUMA
MİRAC KANDİLİ
01
ŞABAN
1444
21
ŞUBAT-2023
SALI
..........
14
ŞABAN
1444
06
MART-2023
PAZARTESİ
BERAT KANDİLİ
01
RAMAZAN
1444
23
MART-2023
PERŞEMBE
RAMAZAN BAŞLANGICI
26
RAMAZAN
1444
17
NİSAN-2023
PAZARTESİ
KADİR GECESİ
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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