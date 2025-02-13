Kandil programı hangi kanalda? 13 Şubat Berat Kandili programları yayın saati ve kanal bilgisi
Tv yayın akışında kandil programı listesi belli oldu. Kanallarda bugün Berat Kandili tv kandil programları yayınlanacak. Ayrıca Kanal D'de İnci Taneleri, Show TV'de Siyah Kalp, Star TV'de Kral Kaybederse, ATV'de Başka Bir Gün ekrana gelecek. Peki Kandil programı hangi kanalda? İşte, 13 Şubat 2025 Berat Kandili programları yayın saati ve kanal bilgisi
Şaban ayının 14. günü idrak edilen Berat Kandili, 13 Şubat Perşembe yani bugüne denk geliyor. Kandil gününe özel televizyonda Berat Kandili programları yer alacak. Peki 13 Şubat kandil programı hangi kanalda?
KANDİL TV PROGRAMLARI
ATV
23:20 - Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel
TRT1
18.30 - Berat Kandili Özel
KANAL 7
19:15 - Berat Kandili Özel Programı - Necmettin Nursaçan
KANAL D
00:15 - Berat Kandili Özel
NOW
02:45 - Fatih Savaş ile Berat Kandili Özel