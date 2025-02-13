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        Haberler Bilgi Magazin Kandil programı hangi kanalda? 13 Şubat Berat Kandili programları yayın saati ve kanal bilgisi

        Kandil programı hangi kanalda? 13 Şubat Berat Kandili programları yayın saati ve kanal bilgisi

        Tv yayın akışında kandil programı listesi belli oldu. Kanallarda bugün Berat Kandili tv kandil programları yayınlanacak. Ayrıca Kanal D'de İnci Taneleri, Show TV'de Siyah Kalp, Star TV'de Kral Kaybederse, ATV'de Başka Bir Gün ekrana gelecek. Peki Kandil programı hangi kanalda? İşte, 13 Şubat 2025 Berat Kandili programları yayın saati ve kanal bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 17:21 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:21
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        Kandil programı hangi kanalda?
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        Şaban ayının 14. günü idrak edilen Berat Kandili, 13 Şubat Perşembe yani bugüne denk geliyor. Kandil gününe özel televizyonda Berat Kandili programları yer alacak. Peki 13 Şubat kandil programı hangi kanalda?

        KANDİL TV PROGRAMLARI

        ATV

        23:20 - Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel

        TRT1

        18.30 - Berat Kandili Özel

        KANAL 7

        19:15 - Berat Kandili Özel Programı - Necmettin Nursaçan

        KANAL D

        00:15 - Berat Kandili Özel

        NOW

        02:45 - Fatih Savaş ile Berat Kandili Özel

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