Kolay kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli kandil simidi tarifi nasıldır? soruları bugün idrak edilen Kadir Gecesi ile birlikte gündeme geldi. Ağızda dağılan en önemlisi bayatlamayan pastane usulü kandil simidi yapılışını sizin için hazırladık. Haberimizde yer alan videoda kandil simidinin uygulamalı yapılışını izleyebilirsiniz....

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine),

150 gr oda sıcaklığında tereyağı veya margarin

1 çay bardağı sıvı yağı,

2 çorba kaşığı yoğurt,

3 çorba kaşığı çörek otu,veya susam

2 çorba kaşığı toz şeker,

2 tatlı kaşığı mahlep

2 çorba kaşığı sirke,

1 tatlı kaşığı tuz,

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un.

KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Bir kabın içine yumurtaları, yoğurdu, eritip ılıttığımız yağı, sirkeyi, şekeri, sıvı yağı, tuzu iyice çırpalım. İçine kabartma tozunu, mahlebi ve azar azar unu ekleyelim ele yapışmayan kıvamda yumuşak bir hamur yoğuralım.

Hamurdan küçük yumurta iriliğinde parçalar alıp yuvarlayarak simit şekli verelim. Üzerlerine yumurta sarısı sürerek susam veya çörekotu serpip önceden ısıtılmış 190 ° ısılı fırında simitlerin altı ve üstü pembeleşene kadar pişirelim ve hemen fırından çıkaralım.

NOT: Simitleri hemen fırından almazsak çıtırlıklarını kaybederler.

Sıra geldi şekil vermeye, hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak parmak kalınlığında 10'ar cm şeklinde şeritler hazırlayın. Bu şeritleri iki ucundan birleştirin ve birleşme yerlerini de tezgahta bastırarak yuvarlamak suretiyle kaybedin.

Elde ettiğiniz küçük simitleri önce yumurta akına sonra da ister çörek otu, ister susama batırın. Hazırladığınız simitleri tepsiye dizin. Simitleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-17 dakika civarında pişirin.

Simitler ilk etapta yumuşak olabilir rengi döndükten sonra fırından alın aksi takdirde yanar ve kurur. Simitler dinlendikçe sertleşecek ve kıyır kıvamına gelecektir.

Afiyet Olsun...

KANDİL SİMİDİ KAÇ KALORİ?

1 adet kandil simidi 70 - 80 kalori eşdeğerindedir. Bir adet kandil simidinde 15 g karbonhidrat 10 gr yağ bulunur. 1 dilim ekmek yerine tüketebilirsiniz.