Kandillerde ibadet etmenin çok önemli kabul edildiği İslam dininde Berat kandilinde yapılacak ibadetlerden biri olan tesbih çekmek gündemde. Kandilde nasıl tesbih çekilir? İşte Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler...
KANDİLDE NASIL TESBİH ÇEKİLİR?
Berat Kandilinde Müslümanlar tövbe etmeye ve dua okumaya önem verir. Berat Kandili günü ve gecesi tesbih çekerken okunacak zikirler:
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"
Lâ ilâe illallah
Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed
Estağfirullah
Sübhanallah
Elhamdülillâh
Allahu ekber
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
Allah
tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.
Aynı zamanda Şaban Ayında çekilmesi sevap olan tesbihlere de devam edilebilir.
ŞABAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER
Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü
Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih: ya Rezzak Celle Şanühü
Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü
11. günü ile 20. günü arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü
21. günü ile 30. günü arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.
Ayrıca Şaban ayının ilk 10 gününde 100 defa "Ya Latîf"
Şaban ayının ikinci 10 gününde 100 defa "Ya Azîz"
Şaban ayının üçüncü 10 gününde 100 defa "Ya Rezzâg"
tesbihlerinin çekilmesinin sevabı büyüktür.
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