Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemİnanç
ABONE OL

Kandilde nasıl tesbih çekilir? İşte Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler

İslam dininin en önemli gecelerinden biri olan Berat gecesinde nasıl tesbih çekilecği araştırılıyor. Müslümanlar, mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 14. günün 15. güne bağlayan geceyi Berat Kandili olarak olarak kutluyor. Peki ibadet etmek isteyen Müslümanların araştırdığı şeylerden biri olan Berat kandilinde çekilecek tesbijler nelerdir? Kandilde nasıl tesbih çekilir?

Kandilde nasıl tesbih çekilir? İşte Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler

Kandillerde ibadet etmenin çok önemli kabul edildiği İslam dininde Berat kandilinde yapılacak ibadetlerden biri olan tesbih çekmek gündemde. Kandilde nasıl tesbih çekilir? İşte Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler...

KANDİLDE NASIL TESBİH ÇEKİLİR?

Berat Kandilinde Müslümanlar tövbe etmeye ve dua okumaya önem verir. Berat Kandili günü ve gecesi tesbih çekerken okunacak zikirler:

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

Lâ ilâe illallah
Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed
Estağfirullah
Sübhanallah
Elhamdülillâh
Allahu ekber
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
Allah

tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.

Aynı zamanda Şaban Ayında çekilmesi sevap olan tesbihlere de devam edilebilir.

ŞABAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER

Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü

Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih: ya Rezzak Celle Şanühü

Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

11. günü ile 20. günü arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü

21. günü ile 30. günü arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

Ayrıca Şaban ayının ilk 10 gününde 100 defa "Ya Latîf"

Şaban ayının ikinci 10 gününde 100 defa "Ya Azîz"

Şaban ayının üçüncü 10 gününde 100 defa "Ya Rezzâg"
tesbihlerinin çekilmesinin sevabı büyüktür.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

REZİLLİK! Son dakika: Afrikalıların korona partisi - Yer: İstanbul
GÜNDEMAfrikalıların korona partisi!
Berat Kandili önemi nedir? Berat Kandilinde ne olmuştur? İşte Berat Kandili anlamı ve faziletleri
GÜNDEMBerat Kandili önemi nedir?
En çok vaka görülen o ile çağrı: Gerekmiyorsa seyahat etmemeli - Haberler
GÜNDEMO ile çağrı: Gerekmiyorsa seyahat etmemeli
MAGANDA! Son dakika: 'Boksörüm' diyerek lüks sitede terör estirdi!
GÜNDEM'Boksörüm' diyerek millete saldırdı!
BEBEK KATİLİ! Son dakika: 5 aylık hamile Sezen'i 16 bıçak darbesiyle öldürdü
GÜNDEM5 aylık hamile kadın öldürüldü
Berat Kandili mesajları (Resimli - Kısa) Berat Kandil mesajları: MAĞFİRET GESESİ mübarek olsun
GÜNDEMEn güzel Berat Kandili mesajları
CLUB-KORONA| Son dakika: Koronayı hiçe sayıp eğlendiler! 222 bin lira ceza
GÜNDEMKoronavirüsü hiçe saydılar, polis ekipleri tarafından ...
SAĞANAK! Son dakika HAVA DURUMU 27 Mart: 4 bölge için uyarı - Meteoroloji
GÜNDEMMeteoroloji'den önemli uyarı! 4 bölgede sağanak!
TIR FACİASI | Son dakika: Araç TIR'ın altına girdi! Ölü ve yaralılar var!
GÜNDEMTIR'ın altına girdi! Ölü ve yaralılar var!
İllerin milletvekili sayısı kaç? SON DAKİKA: 4 ilde sayı değişti
GÜNDEM4 kentte vekil sayısı değişti!