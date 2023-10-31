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        Haberler Ekonomi Otomobil Kangoo Türkiye’ye ‘elektrik’ ile geliyor - Otomobil Haberleri

        2 yıldır Türkiye’ye gelmeyen Kangoo’da sürpriz gelişme!

        Renault Mart 2021'de dünyaya tanıttığı fakat 2 yılın aşkın süredir Türkiye'ye getirmediği hafif ticari modeli Kangoo'yu satışa sunmak için düğmeye bastı. Sürpriz bir şekilde tam elektrikli olarak Türkiye yollarına çıkacak yeni Kangoo, 90 kW (120 beygir) güç ve 245 Nm tork üretiyor. Aracın menzil değeri ise yaklaşık 300 km olarak açıklanıyor. Renault Türkiye cephesinden henüz aracın satış tarihi ve fiyatı hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, elektrikli Kangoo'nun fiyatının Kasko Değer Listesi'ne girdiğini ve elektrikli ticarinin bayilere sevkiyatının başladığını öğrendik. Yiğitcan Yıldız yazdı…

        yyildiz@htgazete.com.tr
        Giriş: 31.10.2023 - 13:33 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:41
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        Kangoo Türkiye'ye 'elektrik' ile geliyor
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        Fransız otomotiv üreticisi Renault, ticari araç portföyünü elektriklendirmeye hazırlanıyor.

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        Marka, hafif ticari modeli Express’i bir süredir Türkiye’de satışa sunarken, Express ile aynı anda dünyaya lanse edilen ve daha büyük boyutlardaki Kangoo modelini ise ülkeye getirmiyordu.

        Habertürk’ün edindiği bilgiye göre Renault cephesindeki bu durum artık değişmeye çok yakın.

        BAYİLERE SEVKİYAT BAŞLADI

        Fransız üretici, Kangoo modelinin tam elektrikli güç seçeneğini Türkiye’de satışa sunmak için düğmeye bastı.

        Bayilere sevkiyatı bile başlayan elektrikli Kangoo, ilk etapta E-Tech EV45 versiyonu ile Türkiye yollarına çıkacak.

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        Bu versiyon 90 kW (120 beygir) güç ve 245 Nm tork üretiyor.

        Araçta 44 kWh kapasiteli lityum-ion batarya görev yaparken, menzil değeri ise yaklaşık 300 km olarak açıklanıyor.

        Renault, Kangoo E-Tech EV45’in hızlı DC şarj ile 27 dakikada bataryasını yüzde 80’e kadar doldurabildiğini açıklıyor.

        FİYATI ‘KASKODAN’ ÇIKTI

        Her ne kadar elektrikli Kangoo’nun özellikleri belli olsa da, aracın Türkiye’de hangi fiyattan ve ne zaman satışa sunulacağı konusunda ise henüz resmi bir açıklama yok.

        Fakat, Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) yayınladığı Kasko Değer Listesi üzerinden yaptığımız araştırmada, Kangoo E-Tech EV45’in fiyatının 1 milyon 500 bin TL olduğunu tespit ettik.

        Bu noktada, söz konusu fiyatın aracın satışa sunulduğu günün şartlarına göre değişebileceğini de göz önünde bulundurmak gerek.

        Kangoo’nun da yer aldığı hafif ticari araç pazarı, Ocak-Eylül döneminde yüzde 57 büyüdü ve 190 bin 685 adede yükseldi.

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        Kangoo’nun kendi segmenti olan van gövde tipi ise, yılın ilk 9 ayında hafif ticari araç satışlarının yüzde 78’ini oluşturdu.

        TÜM MODELLER YER ALIYOR

        TSB, birlik üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları otomobillerin kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak araçların kasko değerlerini yayınlıyor.

        Kurumun listesindeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri Indicata işbirliği ile oluşturuluyor.

        Indicata'nın TSB ile paylaştığı verilerin kontrolünde ise, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılıyor.

        Ayrıca, Türkiye yollarındaki araçların kasko değerini belirleyen TSB'nin listesi, firmalardan alınan fiyat listesine göre oluşturuluyor.

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