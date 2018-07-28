Tüm dünyanın haftalar öncesinden beklediği Kanlı Ay Tutulması dün akşam Türkiye saatiyle 20.13'te başladı. 21. yüzyılın en uzun Ay Tutulması sırasında Ay 22.30'da tamamen karanlığa büründü.

Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamen örttü. Tam tutulma saat 01.13'e kadar devam etti. Gölgeli Ay tutulması ise saat 02.12'de sona erdi.

Bu muhteşem gök olayında eşsiz görüntüler oluşurken, Kanlı Ay Tutulması pek çok kıyamet senaryosunu da beraberinde getirdi.

Özellikle koyu Hristiyanlar, tutulmadan hemen sonra, 31 Temmuz'da Dünya ile Mars'ın birbirlerine yakın konumda olmasının kıyamet alameti sayılabileceği konusunda emin.

KIYAMETİN YAKLAŞTIĞINI İDDİA ETTİ

ABD'li ünlü Evangelist TV yorumcusu Paul Begley, Ay Tutulması'nın yanı sıra Mars'ın Dünya'yla 270 yıl içindeki en yakın halini almasının, kıyametin yaklaştığına işaret olduğunu öne sürdü.

İki gök olayının çok yakın tarihlerde gerçekleşmesinin kıyamet alameti olabileceğini iddia eden Begley, İncil'den şu satırları refereans gösterdi:

"Kıyametten önce Güneş karanlığa bürünecek, Ay ise kana bulanacak."

27 Temmuz'un kıyamet günü olmadığının altını çizen Begley, Mars'ın konumunun sadece kıyamet işareti olduğunu belirtti.

KANLI AY'DAN KARTPOSTALLIK KARELER...

21. YÜZYILIN EN UZUN AY TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?