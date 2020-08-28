Kanlı Nigar oyuncuları kimler? Kanlı Nigar filmi konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. 1981 yılı yapımı film olan Kanlı Nigar'ın başrolünde Fatma Girik ile Kemal Sunal yer alıyor.

KANLI NİGAR OYUNCULARI KİMLER?

Kemâl Sunal Abdi/Narçın

Fatma Girik Nigâr

Necla Soylu

Dinçer Çekmez Âgâh Efendi

Sümer Tilmaç İstinyeli Deli Eşref

Bahar Öztan Lebibe

Pembe Mutlu Bedide

Saadettin Erbil (seslendirme)

Gazanfer Özcan (seslendirme)

KANLI NİGAR KONUSU NEDİR?

Osmanlı Döneminde İstanbul' da randevuevi işleten Cihanyandı Kanlı Nigâr'ın kendini ve bu yola düşürenlerden aldığı intikamın öyküsü anlatılmaktadır.

Kemal Sunal, bu filmde Abdi ve Narçın rollerini, Fatma Girik ise Nigâr rolünü canlandırmıştır.