Kanola yağı Kolza bitki tohumlarında genetik yollarla ıslah edilmesi sonucunda elde edilmiş ve bu şekilde üretilmiş bir yağ çeşididir. Kanada tarafından geliştirilmiş olarak ortaya çıkan bu yağ tüm dünyanın tanımış olduğu düşük asitli Kanada yağı olarak bilinir. Yıllarca makine yağı olarak kullanıldıktan sonra 1950 yıllarında sonra market raflarında gıda olarak tüketilmesi için yer almaya başlamıştır.

Kanola yağının faydaları nelerdir

Bu kadar zararından sonra Kanola yağının faydalarına geçelim; temelinde Kolza bitkisinin etkisi olduğunu bildiğimiz Kanola yağı artık piyasada bulunan ve satılan Kanola yağları içerisinde kolza bitkileri olumsuzluklarından arındırılarak erosik asit oranının % 40’dan % 0,1 oranına kadar düşürülmesiyle insan sağlığına olumsuz etki yaratacak bütün etkiler ortadan kaldırılmıştır. Kanola yağı doymuş yağ oranının düşük olmasından dolayı oldukça önem arz eder. Ayçiçek yağında %12 zeytinyağında % 15 doymuş yağ oranı bulunurken; Kanola yağında bu oran % 7 olarak açıklanmıştır.

Doymuş yağ oranındaki bu düşüklük içeriğinde Omega 3 yağ asidinin bulunmasından dolayı ortaya çıkar ve sağlığa önemli bir katkı oluşturmaktadır. Ayrıca Kanola yağında tekli doymamış yağ oranının düşük olması sebebiyle tercih edilmesinde etkendir. Zeytinyağında bu oran %70’lerde iken Kanola yağında % 63 olarak bulunur. Tekli doymamış yağlar kandaki kötü kolesterolü engellemek suretiyle sağlıklı bir yaşam için büyük bir etki sağlamaktadır.

Kanola yağının başka bir tercih sebebi ise; Ayçiçek yağına oranla ısıya karşı daha dayanıklı bir oluşum göstermesidir. Bu da kızartma yağları için tercih edilmesinde önemli bir unsur oluşturur. Ayrıca kızartma sonrasında ya da değişik bir tat oluşmamaktadır.

Sonuç olarak kimi zaman ekonomik olduğundan dolayı kimin zaman da araştırmadan bilinçsizce kullanma nedeniyle Kanola yağı haberimiz olmasa da ekmeklerde margarinlerde ve işlenmiş bir takım hazır gıdalarda ortaya çıkabiliyor. Son yıllarda genetiği değiştirilmiş ürünler ile mücadele eden ülkemizin Kanola yağının Kolza bitkisinin genetiği değiştirerek elde edilen yağını düşünürsek; kullanma açısından faydalı olduğuna karar vermek zor olmayacaktır. Bunca spekülasyona karşı hala Kanola yağının kullanmakta ısrar etmek pek sağlıklı bir karar olmayabilir.​

Kanola yağının zararları nelerdir

Kolza bitkisi; en zehirli olan bitkiler arasında yer alır; zehirli olmalarından dolayı hayvanlar bile bu bitkileri tüketmezler. Kanola yağı bitkisel olmasından dolayı kullanımı yaygınlaşmaya başlamış olsa da; yağ üzerine yapılan birçok araştırma sonucunda ve hayvanlar üzerinde yapılan deneyler neticesi ile insan sağlığına zararlı olabileceği yönünde fikirler ortaya atılmıştır. Kalp hastalığına neden olabilmesi ve en temel zararının yanında insan ve hayvanlarda kansızlık, amfizem hastalıkları, aşırı duyarlılık, kabızlık ve körlük gibi bir takım sorunlar oluşturabilmektedir. Bu zararların araştırmalar sonucu ortaya çıkmasıyla beraber birçok ülkede satışları ve kullanımı yasaklanmıştır. Bitkisel yağın yasaklanmış olduğu dönemlerde İngiltere ve Avrupa'da 1881-1996 yılları arasında hayvan yemlerinde kolza bitkisi kullanılarak daha sonra deli dana hastalığının görülmesine yol açmıştır.

Kanola yağı fareler üzerinde yapılan deneyler sonucunda zararları tekrar kanıtlanmıştır. Böbrek üstü bezleri, böbrek ve kalp gibi birçok organda zararlar ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra bağışıklık sistemini de zayıflatan bir özelliği olan Kanola yağı içerisinde yoğun bir şekilde erusik asit bulundurduğu için oldukça zararlıdır. Bu asit akciğer kanserine, sinir ve kan dolaşım sistemi içerisinde bozukluklara neden olabilmektedir. Bu denli zararlı olmasının en önemli nedenlerinden birisi de trans yağ olarak ortaya çıkmasıdır. Ayrıca margarin gibi katı yağlar da kullanılması sonucunda daha büyük zararlar oluşturabilmektedir.