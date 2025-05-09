Kanser hastası, eşini öldürüp canına kıymıştı! Kahreden gerekçe!

Ankara'nın Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'ndeki 9 katlı binada önceki gece meydana gelen olayda; bir süredir bağırsak kanseri tedavisi gören Zekai Mallı (67), 35 yıllık eşi Adalet Mallı'yı (65) tabancayla vurarak öldürdü.

KENDİ CANINA DA KIYDI Zekai Mallı, daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi. Çiftin cansız bedenleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketleri Gümüşhane'nin Şiran ilçesine gönderildi.

"BAKACAK KİMSE OLMADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ" Çiftin aynı binada oturan komşusu Himmet Yıldız, "Gece sesleri duymuştuk; ama tadilat sesi gibiydi, silah sesi olabileceğini düşünmemiştik. Eve girdiğimizde cesetler içerideydi. Zekai Amca'nın cenazesini gördüm, salondaydı. Eşinin cenazesi yataktaymış. Bağırsak kanseriyle mücadele ediyordu. Bunalıma da girince cinayeti gerçekleştirmiş. Sanırım eşini, kendisi öldükten sonra bakacak kimse olmadığı için öldürmüş.