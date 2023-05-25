Kanser tedavisi gören Christoph Daum'dan yeni açıklama

"Kansere karşı mücadelemi futbol maçı gibi görüyorum. Teknik direktörken haftada iki maç yaptığımız oluyordu. Futboldaki mücadele hırsı, azim kanserle mücadelemde en büyük motivasyon kaynağım oldu. Şu an zorlu bir maç var ve onu kazanacağıma inanıyorum. Futbolda da bu hastalıkta da pes etmek yok."