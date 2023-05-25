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Kanser tedavisi gören Christoph Daum'dan yeni açıklama

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da görev yapan ünlü Alman teknik direktör Christoph Daum, kanser tedavisi gördüğü hastaneden bir açıklamada daha bulundu.

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HABERTURK.COM / AA
  • Kanser tedavisi gören Christoph Daum'dan yeni açıklama

    Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Alman teknik adam Christoph Daum, şu sıralar Almanya'da kanser tedavisi görüyor.
  • Kanser tedavisi gören Christoph Daum'dan yeni açıklama

    Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastaneden son durumuna ilişkin bilgi paylaşan 69 yaşındaki teknik direktör, bir açıklamada daha bulundu.
  • Kanser tedavisi gören Christoph Daum'dan yeni açıklama

    Christoph Daum, oğlunun mezuniyet töreni için gittiği ABD'de çok iyi bir tedavi süreci geçirdiğini ve Almanya'da tedavisini sürdürdüğünü ifade etti.
  • Kanser tedavisi gören Christoph Daum'dan yeni açıklama

    Köln Üniversite Kliniği'nde ikinci kez kemoterapi görmeye başladığını belirten 69 yaşındaki Alman teknik adam, "Son iki hafta kolay geçmedi. ABD'de benimle çok iyi ilgilendiler. Hastanede eksiksiz bir bakım sundular. Nefes darlığı problemi vardı. Sonrasında Almanya'ya dönüş yolunda sorun yaşadım. Dönüş sıkıntılı oldu. Uçak bulamadık. Biraz zor da olsa Köln'e ulaşmayı başardım." dedi.
  • Kanser tedavisi gören Christoph Daum'dan yeni açıklama

    Akciğer kanseri tedavisinde kemoterapi aldığını anlatan Daum, "Şu an kendimi daha sağlıklı hissediyorum. Kemoterapinin yanında neredeyse bir avuç dolusu da ilaç alıyorum. Haftaya check-up yaptırıp, sonuçları doktorumla analiz edeceğiz." diye konuştu.
  • Kanser tedavisi gören Christoph Daum'dan yeni açıklama

    Sağlık durumuyla alakalı kendisini Türkiye'den ve dünyadan çok kişinin ardağını ama hepsine cevap veremediğini belirten tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:
  • Kanser tedavisi gören Christoph Daum'dan yeni açıklama

    "Kansere karşı mücadelemi futbol maçı gibi görüyorum. Teknik direktörken haftada iki maç yaptığımız oluyordu. Futboldaki mücadele hırsı, azim kanserle mücadelemde en büyük motivasyon kaynağım oldu. Şu an zorlu bir maç var ve onu kazanacağıma inanıyorum. Futbolda da bu hastalıkta da pes etmek yok."
  • Kanser tedavisi gören Christoph Daum'dan yeni açıklama

    Daum, Türkiye'de kendisini seven ve "geçmiş olsun" mesajlarını ileten futbolseverlere selamlarını ilettiğini de sözlerine ekledi.

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