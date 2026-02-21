Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kanser tedavisinde 'kedi' dönemi: Patili dostlarımız kanserin genetik şifresini çözmede anahtar rol oynayabilir!

        Kanser tedavisinde 'kedi' dönemi: Patili dostlarımız kanserin genetik şifresini çözmede anahtar rol oynayabilir!

        Evde mırlayan dostunuz, sandığınızdan çok daha büyük bir bilimsel sırrı taşıyor olabilir. Yeni araştırmalar, kedilerde görülen kanser türlerinin insanlardakiyle genetik düzeyde benzerlik gösterdiğini ortaya koydu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 08:30 Güncelleme: 21.02.2026 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kediler sadece ev arkadaşı değil, belki de kanser araştırmalarının yeni kahramanı. Beş ülkede yürütülen geniş çaplı bir çalışma, kedi tümörlerinin insan kanseriyle şaşırtıcı ortak noktalar taşıdığını gösterdi. Detaylar haberimizin devamında!

        2

        EVDEKİ DOSTLARIMIZ BİLİME IŞIK TUTUYOR

        Bilim dünyası, kanser araştırmalarında dikkat çekici bir kapı araladı. Beş ülkeden yaklaşık 500 evcil kedi üzerinde yürütülen kapsamlı genetik analiz, kedilerde görülen bazı kanser türlerinin insanlardakiyle şaşırtıcı derecede benzer mekanizmalara sahip olduğunu ortaya koydu. Uzmanlara göre bu benzerlik, hem veteriner hekimlikte hem de insan tıbbında yeni tedavi yaklaşımlarının önünü açabilir.

        3

        MEME KANSERİNDE ORTAK GENETİK İZLER

        Araştırmada özellikle meme karsinomları öne çıktı. Kedilerde sık ve agresif seyreden bu kanser türünde, “sürücü gen” olarak adlandırılan bazı genetik değişimler tespit edildi.

        4

        En dikkat çekeni ise FBXW7 geniydi. İncelenen tümörlerin yarısından fazlasında bu gende mutasyon bulundu. İnsan meme kanserinde de aynı gen değişiminin daha kötü hastalık seyriyle bağlantılı olması, türler arası paralelliği güçlendiriyor.

        5

        İkinci sırada yer alan PIK3CA geni de hem kedilerde hem insanlarda meme kanseriyle ilişkili. Üstelik bazı kemoterapi ilaçlarının, belirli gen değişimlerine sahip kedi tümörlerinde daha etkili olduğu da gözlemlendi. Bu bulgu, gelecekte hedefe yönelik tedavilerin geliştirilebileceğine işaret ediyor.

        6

        AYNI EV, BENZER RİSKLER

        Uzmanlar, kedilerin sahipleriyle aynı ortamı paylaştığını ve dolayısıyla benzer çevresel risk faktörlerine maruz kaldığını vurguluyor.

        7

        Hava kirliliği, ev içi kimyasallar ve yaşam tarzı alışkanlıkları hem insanları hem de evcil hayvanları etkileyebiliyor. Bu da kanserin gelişiminde çevresel faktörlerin rolünü daha net anlamaya yardımcı olabilir.

        8

        YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

        Bilim insanlarına göre bu çalışma, kedi tümörlerinin genetiğini “kara kutu” olmaktan çıkaran en büyük adımlardan biri. Elde edilen veriler, hassas (precision) veteriner onkolojisinin gelişmesini sağlayabilir.

        9

        Uzun vadede ise türler arası bilgi paylaşımı sayesinde hem kediler hem de insanlar için daha etkili ve kişiselleştirilmiş kanser tedavileri mümkün olabilir.

        Kaynak: Daily Mail

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        NYT: ABD, Katar'daki yüzlerce askerini tahliye etti
        NYT: ABD, Katar'daki yüzlerce askerini tahliye etti
        Silahlı saldırıya uğrayan karı koca hayatını kaybetti
        Silahlı saldırıya uğrayan karı koca hayatını kaybetti
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        Kupada finalin adı belli oldu!
        Kupada finalin adı belli oldu!
        "İran'ın nükleer programı için askeri çözüm yok"
        "İran'ın nükleer programı için askeri çözüm yok"
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası