Kanser tedavisinde 'kedi' dönemi: Patili dostlarımız kanserin genetik şifresini çözmede anahtar rol oynayabilir!

EVDEKİ DOSTLARIMIZ BİLİME IŞIK TUTUYOR

Bilim dünyası, kanser araştırmalarında dikkat çekici bir kapı araladı. Beş ülkeden yaklaşık 500 evcil kedi üzerinde yürütülen kapsamlı genetik analiz, kedilerde görülen bazı kanser türlerinin insanlardakiyle şaşırtıcı derecede benzer mekanizmalara sahip olduğunu ortaya koydu. Uzmanlara göre bu benzerlik, hem veteriner hekimlikte hem de insan tıbbında yeni tedavi yaklaşımlarının önünü açabilir.