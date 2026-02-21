Kanser tedavisinde 'kedi' dönemi: Patili dostlarımız kanserin genetik şifresini çözmede anahtar rol oynayabilir!
Evde mırlayan dostunuz, sandığınızdan çok daha büyük bir bilimsel sırrı taşıyor olabilir. Yeni araştırmalar, kedilerde görülen kanser türlerinin insanlardakiyle genetik düzeyde benzerlik gösterdiğini ortaya koydu!
Kediler sadece ev arkadaşı değil, belki de kanser araştırmalarının yeni kahramanı. Beş ülkede yürütülen geniş çaplı bir çalışma, kedi tümörlerinin insan kanseriyle şaşırtıcı ortak noktalar taşıdığını gösterdi. Detaylar haberimizin devamında!
EVDEKİ DOSTLARIMIZ BİLİME IŞIK TUTUYOR
Bilim dünyası, kanser araştırmalarında dikkat çekici bir kapı araladı. Beş ülkeden yaklaşık 500 evcil kedi üzerinde yürütülen kapsamlı genetik analiz, kedilerde görülen bazı kanser türlerinin insanlardakiyle şaşırtıcı derecede benzer mekanizmalara sahip olduğunu ortaya koydu. Uzmanlara göre bu benzerlik, hem veteriner hekimlikte hem de insan tıbbında yeni tedavi yaklaşımlarının önünü açabilir.
MEME KANSERİNDE ORTAK GENETİK İZLER
Araştırmada özellikle meme karsinomları öne çıktı. Kedilerde sık ve agresif seyreden bu kanser türünde, “sürücü gen” olarak adlandırılan bazı genetik değişimler tespit edildi.
En dikkat çekeni ise FBXW7 geniydi. İncelenen tümörlerin yarısından fazlasında bu gende mutasyon bulundu. İnsan meme kanserinde de aynı gen değişiminin daha kötü hastalık seyriyle bağlantılı olması, türler arası paralelliği güçlendiriyor.
İkinci sırada yer alan PIK3CA geni de hem kedilerde hem insanlarda meme kanseriyle ilişkili. Üstelik bazı kemoterapi ilaçlarının, belirli gen değişimlerine sahip kedi tümörlerinde daha etkili olduğu da gözlemlendi. Bu bulgu, gelecekte hedefe yönelik tedavilerin geliştirilebileceğine işaret ediyor.
AYNI EV, BENZER RİSKLER
Uzmanlar, kedilerin sahipleriyle aynı ortamı paylaştığını ve dolayısıyla benzer çevresel risk faktörlerine maruz kaldığını vurguluyor.
Hava kirliliği, ev içi kimyasallar ve yaşam tarzı alışkanlıkları hem insanları hem de evcil hayvanları etkileyebiliyor. Bu da kanserin gelişiminde çevresel faktörlerin rolünü daha net anlamaya yardımcı olabilir.
YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR
Bilim insanlarına göre bu çalışma, kedi tümörlerinin genetiğini “kara kutu” olmaktan çıkaran en büyük adımlardan biri. Elde edilen veriler, hassas (precision) veteriner onkolojisinin gelişmesini sağlayabilir.
Uzun vadede ise türler arası bilgi paylaşımı sayesinde hem kediler hem de insanlar için daha etkili ve kişiselleştirilmiş kanser tedavileri mümkün olabilir.
