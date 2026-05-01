Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Kanser tedavisinde tehlikeli hata: Kontrolsüz takviye kullanımı - Haberler

        Kanser tedavisinde tehlikeli hata: Kontrolsüz takviye kullanımı

        Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşe İrem Yasin, tedavinin etkisini azaltabilmesi ve hayati tehlikeler barındırması nedeniyle kanser hastalarına rastgele takviye kullanımını kesinlikle önermediklerini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 09:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanser tedavisinde tehlikeli hata!

        Kanser tedavisi gören hastaların daha hızlı toparlanma umuduyla başvurduğu gıda takviyeleri ve bitkisel kürler, faydadan çok zarar getirebiliyor.

        Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşe İrem Yasin, hastaların kulaktan dolma bilgilerle yöneldiği ürünlerin kemoterapi sürecinde oluşturduğu risklere dikkati çekti.

        ONKOLOG ONAYI OLMADAN ATILAN HER ADIM HAYATİ TEHLİKELER BARINDIRIYOR

        Tedavi altındaki hastaların en büyük yanılgısının bağışıklığı hızla yükseltme çabası olduğunu belirten Yasin, onkolog onayı olmadan atılan her adımın hayati tehlikeler barındırdığını vurguladı.

        Yasin, kanser tedavisinde kullanılan kemoterapilerin, tümör hücrelerini oksidatif stres mekanizmasıyla yok ettiğini aktararak, şunları kaydetti: "Yüksek doz C vitamini veya glutatyon gibi antioksidanlar, tedavinin etkisini azaltabilir. Bu nedenle rastgele takviye kullanımını kesinlikle önermiyoruz. Her hastanın ihtiyaçları farklı, takviye kullanımının ancak hekim kontrolünde ve kişiye özel planlanması gerekir. Hastalarımızı diyetisyenlerimizin kontrolünde değerlendiriyoruz. Eksiklik varsa, örneğin D vitamini ya da B12, bunu kontrollü şekilde yerine koyuyoruz. Herkese aynı takviyeyi önermek doğru değil."

        "BU TÜR ÜRÜNLERİ ÖNERMİYORUZ"

        Hastaların çevreden duydukları ürünlerle kendilerine sık aralıklarla başvurduğunu ifade eden Yasin, "İçeriği ve dozu belli olmayan ürünler karaciğer zehirlenmesine, böbrek yetmezliğine kadar giden sonuçlara yol açabiliyor. Bu nedenle bu tür ürünleri önermiyoruz. Fitoterapi adı altında sunulan bitkisel ürünler de masum değil. Son çalışmalar, kemoterapiyle bu ürünleri kullanan hastaların sağ kalım süresinin daha kısa olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

        Yasin, kanser tedavisinde en doğru yaklaşımın bilimsel ve kontrollü ilerlemek olduğunu belirterek, hastalara hekimlerine danışmadan hiçbir takviye ürün kullanmaması tavsiyesinde bulundu.

        #kanser
        #KANSER TEDAVİSİ
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "ABD'nin İran'a saldırılarının maliyeti 50 milyar dolara yakın"
        "ABD'nin İran'a saldırılarının maliyeti 50 milyar dolara yakın"
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Kız çocuklarına cinsel taciz... Sabıkalı sapık bakkal!
        Kız çocuklarına cinsel taciz... Sabıkalı sapık bakkal!
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        Trump Almanya'dan sonra İspanya ve İtalya'yı işaret etti
        Trump Almanya'dan sonra İspanya ve İtalya'yı işaret etti
        Dünyanın en ilginç meslekleri
        Dünyanın en ilginç meslekleri
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Döviz dönüşüm desteği süresi 3 ay uzatıldı
        Döviz dönüşüm desteği süresi 3 ay uzatıldı
        Borsa tarihinde bir ilk
        Borsa tarihinde bir ilk