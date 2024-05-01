Kanser ve Covid-19 ile mücadele eden Jeff Birdges: Ölümle dans ettim

Page Six'e konuşan ünlü yıldız, ölümle yüzleşmesinin bir "Öğrenme deneyimi" olduğunu açıklayarak, "Zihnin tüm bunları unutabilmesi inanılmaz" ifadesini kullandı.

2020'de kemoterapiye başlayan ünlü oyuncu, başlangıçta başarılı bir tedavi sürecindeyken Covid-19'a yakalanınca durumu ağırlaşmıştı. Hastanede her iki hastalığın birden acısını çekerek neredeyse pes edecek noktaya geldiği 5 ay geçirmişti.