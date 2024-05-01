Kanser ve Covid-19 ile mücadele eden Jeff Birdges: Ölümle dans ettim
Lenf kanseri nedeniyle kemoterapi aldığı sırada Covid-19'a yakalanan Jeff Bridges, "Ölümle dans ettiği" o dönemde, artık ölmeye hazır olduğunu anlattı
Üç yıl önce kanserle mücadele ettiği sırada Covid-19'a yakalanan ve ölümden dönen Jeff Bridges, artık sağlık durumunun "mükemmel" olduğunu söyledi.
'Büyük Lebowski' filminin 74 yaşındaki yıldızı, 2021 yılında lenfoma nedeniyle kemoterapi alırken bağışıklık sisteminin zayıfladığı dönemde Covid-19'a yakalanmıştı.
"ÖLMEYE HAZIRDIM"
Sağlığına kavuşan Jeff Bridges, tedavi sürecinde "ölümle dans ettiğini" ve "gitmeye hazır" olduğunu hissederek "teslimiyet moduna" girdiğini açıkladı. Ancak oyuncu Covid-19'u atlatan insanlardan alınan kanın kullanılmasını içeren plazma tedavisinin yardımıyla iyileşti.
Page Six'e konuşan ünlü yıldız, ölümle yüzleşmesinin bir "Öğrenme deneyimi" olduğunu açıklayarak, "Zihnin tüm bunları unutabilmesi inanılmaz" ifadesini kullandı.
2020'de kemoterapiye başlayan ünlü oyuncu, başlangıçta başarılı bir tedavi sürecindeyken Covid-19'a yakalanınca durumu ağırlaşmıştı. Hastanede her iki hastalığın birden acısını çekerek neredeyse pes edecek noktaya geldiği 5 ay geçirmişti.
"Ölmeye oldukça yakındım" diyen Jeff Bridges; "Doktorlar bana 'Jeff, savaşmalısın. Sen dövüşmüyorsun' dedi. Teslim modundaydım. Gitmeye hazırdım. Ölümle dans ediyordum" ifadesini kullandı.
Haftada üç kez fizik tedavi seansını içeren uzun bir sürecin ardından Bridges, Covid-19'u yendi ve kanseri geriledi.
Kanser ve Covid-19 süreci, Jeff Bridges'ın başrollerini John Lithgow ve Amy Brenneman'la paylaştığı 'The Old Man' dizisinin prodüksiyonuna 15 aylık bir ara vermek zorunda bıraktı.