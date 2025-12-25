Eylül ayında kendisine akciğer kanseri teşhisi konulan Semiramis Pekkan, bir süredir mücadele ettiği hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Semiramis Pekkan, YouTube kanalı üzerinden yayınladığı videoda, takipçilerini tütün ürünlerini kullanmaması konusunda uyardı. Özellikle gençlere seslenen Semiramis Pekkan; "Doktorum daha önce kullandığım tütünün hastalığımda etkili olduğunu söyledi. Lütfen tütün ile ilgili bir şeye dokunmayın. Elektronik sigaralar da zararlı ve belki daha fazla zararlıymış. Bir yerde bunun hesabı çıkıyor. Buna başladığım zaman normal geliyordu zararını bilmiyorduk ama şimdi zararlarını açık açık görüyoruz. Sağlıksız ve yapmayın" dedi.