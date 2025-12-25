Habertürk
        Kanserle mücadele eden Semiramis Pekkan uyardı: Sağlıksız ve yapmayın - Magazin haberleri

        Semiramis Pekkan uyardı

        Akciğer kanseriyle mücadele Semiramis Pekkan, elektronik sigara ve tütün kullanımının zararlarına dikkat çekerek, takipçilerine uyarıda bulundu

        Giriş: 25.12.2025 - 09:31 Güncelleme: 25.12.2025 - 09:31
        Kanserle mücadele eden Pekkan uyardı
        Eylül ayında kendisine akciğer kanseri teşhisi konulan Semiramis Pekkan, bir süredir mücadele ettiği hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Semiramis Pekkan, YouTube kanalı üzerinden yayınladığı videoda, takipçilerini tütün ürünlerini kullanmaması konusunda uyardı. Özellikle gençlere seslenen Semiramis Pekkan; "Doktorum daha önce kullandığım tütünün hastalığımda etkili olduğunu söyledi. Lütfen tütün ile ilgili bir şeye dokunmayın. Elektronik sigaralar da zararlı ve belki daha fazla zararlıymış. Bir yerde bunun hesabı çıkıyor. Buna başladığım zaman normal geliyordu zararını bilmiyorduk ama şimdi zararlarını açık açık görüyoruz. Sağlıksız ve yapmayın" dedi.

        #Semiramis Pekkan
