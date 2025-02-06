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        Haberler Magazin Kanye West: Bipolar değil, otizm spektrumundayım - Magazin haberleri

        Kanye West: Bipolar değil, otizm spektrumundayım

        2016'da psikiyatrik bir kriz sonrası bipolar teşhisi konulan Kanye West, bunun yanlış olduğunu belirterek dengesiz davranışlarının aslında otizmle bağlantılı olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 20:07 Güncelleme: 06.02.2025 - 20:07
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        Otizm teşhisi konuldu
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        Dünyaca ünlü rapçi Kanye West ile eşi Bianca Censori, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta düzenlenen Grammy Ödülleri’nde kırmızı halıda verdikleri pozlarla gündem oldu. West, son olarak katıldığı The Download podcast'inde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        2016'da psikolojik bir kriz geçirdiği için hastaneye kaldırıldığını ve bipolar bozukluk teşhisi konduğunu hatırlatan Kanye West, aslında bu teşhisin yanlış olduğunu söyledi. Son yıllarda sergilediği sıra dışı davranışların bipolar bozukluktan değil, otizm spektrumunda olmasından kaynaklandığını belirtti.

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        "OTİZMİM OLDUĞUNU FARK ETTİM"

        Kanye West, artık 'Ye' adıyla anıldığını vurgulayarak, eşi Bianca Censori’nin yıllar önce konan bipolar teşhisine inanmadığını ve bu yüzden onu yeniden doktora gitmeye zorladığını açıkladı. "Aslında otizmim olduğunu fark ettim" diyen rapçi, bu durumun kendisini inatçı yaptığını ve hit şarkısı 'Can't Tell Me Nothing' ile benzerlik taşıdığını söyledi.

        Kanye West, otizmin bazı sıra dışı kamusal davranışlarını etkilediğini belirtti. 2018’de 'Make America Great Again' (Amerika’yı Yeniden Harika Yap) şapkasını takarak Donald Trump’ı övdüğünde büyük tepki çekmişti. O dönemde, "Kalabalık beni onu sevmekten alıkoyamaz" ifadelerini kullanan rapçi, daha sonra yaptığı antisemitik açıklamalar nedeniyle önemli bir markayla yürüttüğü kazançlı işbirliğini kaybetmişti.

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        "BENİ KONTROL EDEMEZSİNİZ"

        Kanye West, çevresindeki insanlar için zaman zaman zor biri olabileceğini kabul ederek; "Beni kontrol edemezsiniz, banka hesabımı ya da Twitter’da ne yazdığımı yönetemezsiniz" dedi. Ayrıca, bipolar bozukluk için verilen ilaçları artık kullanmadığını ve bu ilaçların yaratıcılığını engellediğini ifade etti.

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        #Kanye West
        #bianca censori
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