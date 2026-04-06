Kanye West'e tepki üstüne tepki: Sponsorlar desteğini çekti

Amerikalı rapçi Kanye West'in, temmuz ayında İngiltere'nin Londra'da kentindeki Finsbury Park'ta düzenlenecek Wireless Festivali'nde üç gece ana sanatçı olarak sahne alacağı açıklanmıştı. Açıklanır açıklanmaz da tepkiler yükselmiş, West karşıtı kampanya başlatılmıştı.

West'in 11 yıl sonra İngiltere'deki ilk performansına yönelik tepkilerin artması sonrası, İngiltere Başbakan Sir Keir Starmer da West'in sahne almasının son derece endişe verici olduğuna dair açıklama yaptı. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da festival organizatörlerinin West kararını son derece sorumsuz bulduğunu belirterek kınadı.

48 yaşındaki West, sosyal medyada defalarca Yahudi karşıtı ve Nazi yanlısı açıklamalar yapmış, daha sonra bu açıklamaları için özür dilemiş ve bunu bipolar bozukluğa bağlamıştı. Ancak özür dilemesi tepkileri dindirmezken, son olarak Wireless Festivali'nin dev sponsorlarından ikisi, desteğini çektiğini açıkladı.

ÖNCE KENDİNİ NAZİ İLAN ETTİ, SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Geçtiğimiz mayıs ayında West, 'Heil Hitler' adlı bir şarkı yayınlamış, kendisini Nazi ilan ettikten sonra üzerinde gamalı haç bulunan tişörtleri satışa çıkarmıştı. Şimdi ise West'in İngiltere'de konser vermesinin yasaklanması yönünde çağrılar yapılıyor.

Festivaldeki performansının ona gecelik tahmini olarak 1 milyon sterlinin üzerinde gelir sağlayacağı düşünülüyor.

West, yılın başında, geçmişteki davranışlarından dolayı özür dilemiş ve Wall Street Journal'da tam sayfa bir ilan yayınlayarak gerçeklikle bağını kopardığını anlatmıştı. Kendisinin Nazi ya da Yahudi düşmanı olmadığını ve Yahudi halkını sevdiğini belirten West, geçmişteki davranışlarından dolayı derinden pişman olduğunu söylemişti.