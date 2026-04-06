        Kanye West'e tepki üstüne tepki: Sponsorlar desteğini çekti

        Kanye West'e tepki üstüne tepki: Sponsorlar desteğini çekti

        Nazi olduğunu açıklamasıyla, Yahudi karşıtı ve ırkçı söylemleriyle tepki çeken Kanye West, özür dilemesine rağmen İngiltere'de kendisine karşı kampanya hız kesmeden sürüyor. İngiltere Başbakanı'nın bile tepki gösterdiği West konserinin, iki büyük sponsoru desteğini çekti

        Giriş: 06.04.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Tepki dinmiyor, sponsorlar da çekildi

        Amerikalı rapçi Kanye West'in, temmuz ayında İngiltere'nin Londra'da kentindeki Finsbury Park'ta düzenlenecek Wireless Festivali'nde üç gece ana sanatçı olarak sahne alacağı açıklanmıştı. Açıklanır açıklanmaz da tepkiler yükselmiş, West karşıtı kampanya başlatılmıştı.

        West'in 11 yıl sonra İngiltere'deki ilk performansına yönelik tepkilerin artması sonrası, İngiltere Başbakan Sir Keir Starmer da West'in sahne almasının son derece endişe verici olduğuna dair açıklama yaptı. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da festival organizatörlerinin West kararını son derece sorumsuz bulduğunu belirterek kınadı.

        48 yaşındaki West, sosyal medyada defalarca Yahudi karşıtı ve Nazi yanlısı açıklamalar yapmış, daha sonra bu açıklamaları için özür dilemiş ve bunu bipolar bozukluğa bağlamıştı. Ancak özür dilemesi tepkileri dindirmezken, son olarak Wireless Festivali'nin dev sponsorlarından ikisi, desteğini çektiğini açıkladı.

        ÖNCE KENDİNİ NAZİ İLAN ETTİ, SONRA ÖZÜR DİLEDİ

        Geçtiğimiz mayıs ayında West, 'Heil Hitler' adlı bir şarkı yayınlamış, kendisini Nazi ilan ettikten sonra üzerinde gamalı haç bulunan tişörtleri satışa çıkarmıştı. Şimdi ise West'in İngiltere'de konser vermesinin yasaklanması yönünde çağrılar yapılıyor.

        Festivaldeki performansının ona gecelik tahmini olarak 1 milyon sterlinin üzerinde gelir sağlayacağı düşünülüyor.

        West, yılın başında, geçmişteki davranışlarından dolayı özür dilemiş ve Wall Street Journal'da tam sayfa bir ilan yayınlayarak gerçeklikle bağını kopardığını anlatmıştı. Kendisinin Nazi ya da Yahudi düşmanı olmadığını ve Yahudi halkını sevdiğini belirten West, geçmişteki davranışlarından dolayı derinden pişman olduğunu söylemişti.

        "Ülkeye sokmayın!"
        "Ülkeye sokmayın!" Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        700'üncü yılı kutlanıyor

        Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk payitahtı, medeniyetimizin köklü çınarı Bursa, fethinin 700'üncü yılını büyük bir gururla kutluyor. UNESCO mirası tarihi dokusundan modern sanayi kimliğine, gastronomik lezzetlerinden ata yadigârı külliyelerine kadar Bursa, 7 asırlık bu kutlu yürüyüşü tüm görkemiyle gel...
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        Cesedi gölette bulunmuştu... Bir hafta önce 8 bıçak darbesi!
        Cesedi gölette bulunmuştu... Bir hafta önce 8 bıçak darbesi!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Park yeri kavgasında kızının yanında öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Park yeri kavgasında kızının yanında öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı!
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu
        Mina İpek 2 oldu
        Mina İpek 2 oldu
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!