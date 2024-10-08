NEREDEYSE TAMAMEN ÇIPLAKTI

47 yaşındaki Kanye West'in Kim Kardashian'dan boşandıktan çok kısa süre sonra 29 yaşındaki mimari tasarımcı Censori ile evlenmesi, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. İlk başlarda Kardashian'a olan benzerliğiyle dikkat çeken Censori, zamanla bu imajdan sıyrılarak bambaşka bir görünüme kavuştu. Censori, neredeyse tamamen çıplak kaldığı cesur ve tartışmalı kıyafetlerle sık sık gündeme geldi. Hatta geçen yaz İtalya gezisi sırasında aşırı derecede açık kıyafetlerle gezdiği için para cezası ve hapis cezası riskiyle karşı karşıya kaldı.