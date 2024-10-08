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        Haberler Dünyadan Kanye West ile Bianca Censori ayrılık kararı aldı, boşanıyorlar - magazin haberleri

        Kanye West ile Bianca Censori boşanıyor

        Kanye West, boşandığı eşi Kim Kardashian'a benzerliğiyle dikkat çeken şimdiki eşi Bianca Censori ile ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 10:51 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:52
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        Kanye West, dört çocuğunun annesi Kim Kardashian'dan boşandıktan kısa bir süre sonra evlendiği ve Kardashian'a ikizi kadar benzerliğiyle dikkat çeken Bianca Censori ile ayrılma kararı aldı. Avustralyalı Bianca Censori ile ünlü rapçi, iki yıldan kısa süren ilişkilerini sonlandırıyor.

        TMZ, Aralık 2022'de evlenen çiftin, yakın çevrelerine birkaç hafta önce ayrıldıklarını söylediklerini bildirdi.

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        NEREDEYSE TAMAMEN ÇIPLAKTI

        47 yaşındaki Kanye West'in Kim Kardashian'dan boşandıktan çok kısa süre sonra 29 yaşındaki mimari tasarımcı Censori ile evlenmesi, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. İlk başlarda Kardashian'a olan benzerliğiyle dikkat çeken Censori, zamanla bu imajdan sıyrılarak bambaşka bir görünüme kavuştu. Censori, neredeyse tamamen çıplak kaldığı cesur ve tartışmalı kıyafetlerle sık sık gündeme geldi. Hatta geçen yaz İtalya gezisi sırasında aşırı derecede açık kıyafetlerle gezdiği için para cezası ve hapis cezası riskiyle karşı karşıya kaldı.

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        MÜSTEHCEN KIYAFETLERE ZORLADI İDDİASI

        İlişkileri boyunca Kanye West’in Bianca Censori üzerinde baskı kurduğu ve onu giymek istemediği kıyafetleri giymeye zorladığı iddiaları sıkça gündeme geldi. Censori'nin ailesinin bu kontrolcü tutumdan endişe duyarak kızlarını ayrılmaya ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

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        JAPONYA'DA TEK BAŞINA

        West'in ayrılık kararı sonrası bir süre Japonya'da yalnız yaşamaya karar verdiği belirtildi. Çiftin 20 Eylül'de birlikte görüldüğü Tokyo tatili, ayrılık kararından önceki son ortak görüntüleri oldu. Bu süreçte Bianca Censori’nin de ailesinin yanına, Avustralya’ya döndüğü öğrenildi.

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        2012'de başladıkları ilişkilerini 2014'te evliliğe taşıyan Kim Kardashian ve Kanye West ikilisinin, ikisi taşıyıcı anneden olmak üzere dört çocuğu oldu. Çift, 2021'de ayrılık kararı aldı, 2022'de resmen boşandı.

        #kanye west
        #bianca censori
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