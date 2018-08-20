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Kanye West'in ayağında oldukça küçük gözüken terlikleri, sosyal medyada alay konusu oldu. 150 dolara satılan terlikler için şarkıcının hayranları, "Kanye, düğüne duş terlikleriyle geliyor hem de çoraplı. Hiç saygı yok" ,"Bu terlikler gözlerimi acıtıyor" gibi yorumlar yapıldı.