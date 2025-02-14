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        Haberler Dünyadan Kanye West ve Bianca Censori'den boşanma iddialarına yalanlama - magazin haberleri

        Kanye West ve Bianca Censori'den boşanma iddialarına yalanlama

        Ünlüler dünyasının son dönemdeki en sansasyonel ve en çok tepki çeken çiftlerinden biri olarak öne çıkan Kanye West ile Bianca Censori'nin boşanma iddiası gündemde. Çiftin sözcüsü, haberleri yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 12:58 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:59
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        Bianca Censori'nin Grammy kırmızı halısındaki çıplak gösterisinin ardından, Kanye West gamalı haç amblemli tişört üretmesi ve sosyal medyadaki Yahudi nefreti içeren söylemleriyle gündeme geldi. Sansasyonel çift, daha sonra boşanma haberleriyle gündeme geldi.

        Çiftin sözcüsü Milo Yiannopoulos, boşanma haberlerini yalanladı. "Ye ve Bianca Los Angeles'ta, birlikte Sevgililer Günü'nü kutluyor. Özel hayatlarıyla ilgili haberler doğrudan kendilerinden gelir, kaynağı belli olmayan basın dedikodularından değil" diyen Yiannopoulo, Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada; "Bu, Ye ve Bianca'nın ayrıldığına dair basının yalan haber çıkarması beşinci mi, altıncı mı oldu? Ben sayamadım" ifadesini kullandı.

        Dün Daily Mail Gazetesi'nde yayımlanan haberde, çiftin önümüzdeki günlerde evliliklerini sonlandıracağı haberine yer verildi. TMZ de ikilinin boşanma avukatlarını tuttuğunu yazdı.

        Dört çocuğunun annesi Kim Kardashian'dan 2021'de ayrılan 47 yaşındaki West, Aralık 2022'den bu yana Censori ile birlikte. Çiftin 2023'ün başında evlendiği biliniyor.

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        #Kanye West
        #bianca censori
        #boşanma
        #Ayrılık
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